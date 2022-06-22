女子穿嫁衣拍片尋親：被拐賣三次　不信「生父母送掉自己」說法

大家好，我叫白雪芳，我是一名被拐兒童……

近日，一名穿着中式婚禮服裝的女子拿着小時候照片尋找親生父母的影片，在內地社交平台引發關注。女事主白雪芳表示，她在11歲時，就經常聽到街坊鄰居議論、同學嘲笑，說她不是親生。15歲時，她因為被欺負，便回家問養母她是不是親生。養母承認了，又指以為她早就知道此事。

她表示，但那時她不敢反抗，也不知道該怎麼辦，跟養父母的生活一如既往。直到2018年，19歲的她有了尋親的意識，就向當地公安報警，開始尋找親生父母，但未果。

白雪芳穿嫁衣尋親。（抖音影片截圖）

白雪芳開始尋親後，「養父母」對此特別介意，態度也愈來愈差，與她簽訂了斷絕關係的協議書。在派出所介入後，養父母才把當年的細節告訴她，指2002年，她三四歲時被一名女子帶過來賣給養父母，但此前已被賣過兩次，都被「退回」。養父母又指，拐賣她的女子曾告知了親生父母的地址，說是在貴州省翁安縣馬場坪村。隨後，她按着地址先後三次去尋親，都沒有任何線索。

拐賣者稱是親戚：幫她找個好的人家

養父母還提及，當年，白雪芳親生父母生了太多孩子養不起，就送出來了兩個，她是其中一個。拐賣者聲稱是白家的親戚，說要給她「找個好的人家」。

但白雪芳說，一直都不信這句話。「我從未覺得是我親生父母把我送出來的，我一直覺得自己是被拐賣的」，她指人販子跑兩千多公里這麼遠，賣了她三次，「只要錢一到手，把我賣給誰都可以」。她聽養父母說，她第一次是被賣給「撿破爛的老太太」，老太太養不起她，供不起她上學，就跟人販子說「還給你，不要了」。

白雪芳養父母帶她去照相館拍照。（澎湃新聞）

這些年來，白雪芳一邊工作一邊尋親。她去過北京、雲南、河南等地尋親但都無果。她做過很多工作，在餐館端盤子刷碗、去花店修過花，還在保定擺過攤，賣過炸串、麻辣燙等，也跑過外賣。2019年跑外賣時，她結識現在的丈夫，目前他們在保定市安新縣擺攤賣煎餅。

6月18日，白雪芳舉辦了婚禮。婚禮前，白雪芳拍片表達心意：她希望找到親生父母，參加自己的婚禮，見證這個時刻。6月21日上午，白雪芳再次前往當地公安部門做筆錄，採血樣入庫，但目前尚未比中。她表示，她會一直找下去。