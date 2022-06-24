西安幼稚園爆集體感染沙門氏菌　有孩子一天腹瀉逾10次園長已停職

陝西西安一間幼稚園近日爆發集體感染沙門氏菌事件，多名幼兒均高燒腹瀉，有孩子一天更腹瀉超過10次，西安當地已經聯合衛健、疾控、市場監管對幼兒園進行調查，目前涉事園長已停職。



家長劉芹表示，開始發現孩子有問題是在周日（19號）早上6時多，當時女兒在發燒，但她還以為是頭一天晚上大風吹了受涼，並沒太在意，直到中午11時，孩子高燒達39.3℃，她才給孩子吃藥。可是體溫短暫下降數小時後，女兒又又開始嘔吐，並持續地拉肚子，一天腹瀉十多次，體溫也隨之上升。

之後，多名家長開始在微信群反映孩子有發燒、嘔吐、腹瀉等，家長們才意識到問題的嚴重性，劉芹隨即帶著女兒去了西安市兒童醫院治療。單是在周日當日，經西安市蓮湖區疾控中心排查，已共搜索到135宗病例。

「本來以為我家孩子逃過一劫，沒想到還是中招了」，另一家長王女士稱，女兒在幼稚園上中班，其他孩子近日先後患病後，她仍能活蹦亂跳，遂以為躲過去了，為此慶幸。詎料周四（23日）一早，孩子在家突然嘔吐、發燒，最後被送往西安兒童醫院治療。雖然經過一天治療，王女士的女兒體溫已經回復正常，惟因腸胃不適，暫仍無法進食。

家長孫先生透露，從周一（20日）至周四整整四個晚上，數十名家長都在幼兒園跟園方和教育部門交涉，期待有更多的調查細節以及相關措施。

據他提供的現場片段顯示，一名戴著眼鏡，身穿「吉的堡」白色短袖上衣的女士在眾多家長面前稱，自己正式被集團進行停職處理，後期會等政府相關部門的調查和處分，又承認在工作中有做得不當之處，並向現場的家長致歉。孫先生表示，這位女士正是幼稚園的園長。不過就家長追問配餐公司的詳細信息，該園長則稱需等官方發文。

目前，蓮湖區衛健、疾控、市場監管等部門已針對幼稚園瞞報、漏報等行為進行立案調查；教育部門還表示將充分採納家長的訴求和意見，報銷醫藥費、營養費，並安排幼兒園為孩子做全面的體檢等。

周五（24日），蓮湖區市場監管局工作人員稱，調查一直在進行，很快會有調查結果和相關信息發布。吉的堡教育集團工作人員則稱，集團亦關注到此事，正在進行處理。