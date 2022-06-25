廣東爸爸急需現金終向兒子利市錢埋手　以3個漢堡成功「借走」4千

許多小朋友過年期間最開心的，就是收到長輩給的壓歲錢，但常常會被父母親以不同理由收走。最近大陸廣東一名人父，他因為急需用錢，於是把腦筋動到兒子壓歲錢上。他花了2個小時，最後以3個漢堡代價，成功向兒子「借」4000多元人民幣，引發眾人熱議。



根據陸媒《星視頻》報道，最近有一段影片在網絡上流傳，廣東一名人父疑似急需用錢，但沒有說明借錢理由，他實在已經想不出辦法了，所以只好跟兒子借錢應急。

爸爸急需現金就轉，終向兒子埋手，借得4千元！（按圖了解）

起初兒子得知時，不願意借錢給父親，但最後受不了對方一再請託，同意以3個漢堡為代價，讓父親把他的存錢鐵箱用工具拆開，並取走裏面4千多元。人父也向兒子承諾，以後一定會還錢。

消息曝光後，網友們全都笑翻了，不少人留言，「我想問，這事孩子他媽知道嗎？」甚至還有許多人表示，「小時候我爸也是跟我借壓歲錢，但是沒還過」，我媽也是這樣把我的錢騙走的，後面說在學費裏還了。

延伸閱讀：

5歲妹染白血病⋯10歲哥「挖出零用錢給爸爸」：要救妹妹

【本文獲「TVBS」授權轉載。】