鄭州小學生編舞拍片抵制校園欺凌　學者：校方不應為聲譽「私了」

4月9日，一段反對校園欺凌的舞蹈影片在網絡上廣為流傳，整個影片長1分24秒。影片中，幾個學生身穿校服用舞蹈演繹被霸凌過程，傳遞抵制校園欺凌理念，引發眾多網民熱議，紛紛表示：「這個主題選得太好了」、「拍得太好了」。



綜合《新京报》、官媒《央視網》報道，影片發布者鄭州市金沙小學體育老師馬超群表示，片中出演的成員共有8名，出演被霸凌者的是小學五年級學生，其他都是六年級學生，他們都是學校啦啦操隊的隊員。

馬超群表示，這次的作品除了想表達對校園霸凌的抵制，也希望能提高孩子們的警惕心，讓他們遠離校園欺凌。

鄭州小學生編舞抵制校園霸凌的實況照片。（微博@馬老師要超群啦)

這段舞蹈是由馬老師自己負責設計編排的，4月8日晚上7點多開始拍攝，11點多拍攝結束，4月9日早上8點多剪輯出來。此前，馬超群老師曾因帶學生拍攝微電影《金剛川》走紅網絡，深受網民喜愛。

這則舞蹈影片能上「熱榜」，可能連編舞老師也沒有想到。編舞的是鄭州市金沙小學體育老師馬超群，他說：「拍攝反校園欺凌舞蹈視頻，是想讓大家關注校園欺凌，讓孩子遠離校園霸凌」。而他本人小時候也曾遭遇欺凌。

鄭州市金沙小學體育老師馬超群和學生們拍片現場。（微博@馬老師要超群啦）

其實，2016年教育部等九部門發布的《關於防治中小學生欺凌和暴力的指導意見》，就明確要求，各地要開展預防學生欺凌和暴力專題教育。這名小學教師組織學生拍攝反校園霸凌舞蹈影片，不失為一種開展預防欺凌和暴力教育的有效方式，有利於在學生群體間形成抵制校園霸凌的共識。

最高法統計了2015至2017年全國法院刑事一審審結案件，發現57.5%的校園暴力案件涉及故意傷害，11.59%的校園暴力案件甚至導致受害人死亡。

上海交通大學教授熊丙奇表示，這則影片引發關注的背後，折射出公眾對加強反校園欺凌教育的期待。教育部門、學校開展這方面的教育，首先要正視校園欺凌對學生身心健康產生的負面影響，而非「迴避」。

最高法統計，2015-2017年全國法院刑事一審審結案件，發現57.5%的校園暴力案件涉及故意傷害，11.59%的校園暴力案件甚至導致受害人死亡。（抖音@馬老師要超群啦）

多年來，內地高度重視對校園欺凌的治理工作。 2021年6月1日實施的新修訂的《未成年人保護法》，還首次對學生欺凌進行了定義，進一步明確了學校以及監護人的職責。該法還指出，學校應當建立學生欺凌防控工作制度，開展防治學生欺凌的教育和培訓。

不過，熊丙奇表示認為，現實並不盡如人意。校園欺凌事件發生後，因擔心影響學校聲譽與辦學業績，常見的處理方式仍然是，學校希望家長間「私了」（私自解決），把本屬於公共問題的校園欺凌，認為是學校的「家醜」。

熊丙奇指，以「私了」的態度對待校園欺凌治理，就很難主動對學生進行深入的預防校園欺凌教育，也不會把發生在校園中、同學身邊的校園欺凌事件，作為典型案例對學生進行教育。

網民們頻繁提到的就是同學們在影片中的表情，讓他們有校園欺凌之痛。（大象新聞）

熊丙奇稱，要扭轉校園欺凌的局面，關鍵在於要建立真正發揮作用的學生欺凌治理委員會。去年實施的《未成年人學校保護規定》也明確，學校應當成立由相關人員廣泛參與的學生欺凌治理組織，負責學生欺凌行為的預防和宣傳教育、組織認定、實施矯治、提供援助等。

熊丙奇建議，建立學生欺凌治理委員會，專門對欺凌事件進行調查、處理，將改變以學校為主導的學生欺凌認定方式，其認定結論也更具有中立性，更容易令學生家長信服。

熊丙奇表示，對學生欺凌治理委員會而言，不僅要制定本校的校園欺凌治理方案，更要監督校方把預防工作落實到日常管理的各個環節，不斷健全相關體制和規章制度，最終形成防治校園欺凌的長效機制，共同把校園建設成最安全、最陽光的地方。

鄭州小學生編舞抵制校園欺凌的影片：

