華泰投行男疑發展多角關係、精神打壓女性　舉報者製精美PPT指控

內地職場觀察類綜藝節目《閃閃發光的你》第二季開播不久，來自華泰證券的實習指導蔣佳睿就在近日被舉報存在嚴重的生活作風問題，道德敗壞，爆料者製精美PPT、圖文並茂地作出多項指控，包括持續以欺騙手段於同時間段與多名女性發展多角關係，同時存在多名曖昧對象，還有在戀愛期間利用精神打壓的方式控制女方等。



該爆料者指出，自2014年起，蔣佳睿在每段戀情中均存在多角關係，腳踏多船，甚至曾連續兩周和不同的女朋友外出遊玩。同時，他喜愛在社交軟件上結識異性，即便戀愛期間也不例外，他並會在軟件註明「戀愛」、「不yp（約炮）」，打造人設，美化其實際所為。2019年中，他至少與4位女性存在情感關係，此外還有以單身形象欺騙女方發生關係後再以不願談戀愛為由抽離、在同日將同樣的露骨言語發送給不同的女生的情況出現。

蔣又被指在戀愛期間持續且多次以「離異家庭」、「學歷低」、「情緒不穩定」、「自己父母認為對方家庭無法給其事業提供幫助」、「模特工作不正經」、「有紋身自己父母不同意」為切入點詆毀不同女生，反覆實行貶低打壓，透過如此情感凌虐使女生一步步喪失認知，產生巨大的精神壓力和自我懷疑，最終失去對生活的熱情，終日茶飯不思，以淚洗面，多人還因此出現抑鬱症狀，甚至休學。

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另外，蔣還被指謊話連篇，東誆西騙，不惜造謠女朋友患有抑鬱症和乳腺癌，來為自己爭取時間周旋於多名女性間，惡行敗露後則常用跪地道歉，指天狂哭的方式博取同情與原諒，可之後依然我行我素。他又會給女方扣上莫須有的「罪名」，借助不實信息將所有過錯栽贓到女方身上，以維護自己偽裝已久的良好人設。

據悉，《閃閃發光的你》是由江蘇衛視、華泰證券聯手打造的內地檔聚焦金融行業的青春職場觀察類節目，今年已播出兩期，新一季節目聚焦於投行，並在第一季「實習生+實習導師」設置的基礎上增設了「帶教團」，分為實習導師（Boss）、實習指導（Mentor）、課題教練（Coach）三個職級，當中蔣佳睿即為實習指導之一，其是指積累一定實戰經驗的年輕職場人，對職場的基本規則和業務的基本要領已有清晰認知，會在前期陪伴實習生一起成長。公開資料顯示，蔣畢業於俄亥俄州立大學，2018年8月加入華泰證券，現任職華泰投行消費行業部。