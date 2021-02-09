武漢23歲美女跳樓亡　稱被31歲男友PUA控制　抵押房產為其買BMW車

撰文： 姜庚宇 最後更新日期： 2021-02-09 15:42

武漢一名23歲的美女畢業生「小小」（化名），日前從35樓跳下致死。翌日，其學長收到一封延遲發送的郵件，當中包括其遺書及與男友的聊天紀錄。 遺書中，小小說自己是被大其8歲的男友「PUA」致死（按：利用一套特定心理學技巧與異性交往，可以從對方身上騙取感情和利益，同時傷害對方身心健康），她抵押房子為男友買BMW車，錢要不回來，壓力很大。

據內媒報道，事發在38天前，小小自殺前因腸胃炎一直在嘔吐。她求助男友喻某帶她去醫院，但男友以要睡覺為由拒絕。小小轉而求助朋友接她，但是在朋友前去的途中，她卻從35樓一躍而下。

小小在遺書中稱，自己被男友PUA而患上抑鬱症，還偷了家裏的房產證，抵押房產為男友買BMW車。在她自殺前，小小的父母甚至不知道女兒有男朋友，而據小小的朋友表示，小小在去年8月就曾自殺過，是因為感情和債務的巨大壓力。

報道指，小小畢業於美術院校，與喻某是通過社交軟件認識，喻某自稱是博士畢業的富二代，職業是老師。兩人很快確定戀愛關係，但其後小小獲知，男友其實是專科學歷，已經失業3年了，「每天就是吃了睡，醒了就去酒吧找妹子」，回家之後還會跟小小炫耀自己今天認識了多少個女生。

由於兩人都沒有工作，小小偷拿家中的房產證，用房產抵押了79萬元（人民幣．下同），又以其中50萬購買BMW車給男友，10年間還要每月還款5700元。據悉兩人也曾分手，但是喻某哭哭鬧鬧之後，小小又心軟和好。

由於小小是因抑鬱症自殺，喻某難被追究法律責任，事發後，喻某面對小小的家人表現十分強硬。小小的父母和朋友與喻某溝通無果，選擇將此事曝光，希望能夠得到外界幫助，而小小生前表示不希望自己讓父母背債，在遺書也希望男友能夠還貸款，並且該補償的要補償。

對此，北京市中盾律師事務所律師楊文戰稱，自稱被PUA是無法直接讓男友擔責。只有出現男方曾誘導或以言語刺激她自殺等明顯與自殺後果有法律上的因果關係時，才可能讓男方擔責。單方自述文件沒有直接證明作用，家屬可用聊天記錄或轉帳記錄等舉證。

PUA全稱Pick-Up Artist，原意是指「搭訕藝術家」，也譯為把妹達人，原本是指男性接受過系統化學習、實踐並不斷更新提升、自我完善情商的行為，後來泛指很會吸引異性、讓異性着迷的人和其相關行為。目前以組織的形式快速發展，以網絡課程、線下培訓等的方式來教唆人進行詐騙，每一個普通人都可能會成為PUA的受害者。目前中國比較廣為人知的PUA案例受害者大多為女性，但也有男性是受害者的案例。

（綜合報道）