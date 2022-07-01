京東001號快遞員咩來頭？劉強東曾出面挽留　承諾做滿5年送一層樓

由劉強東創辦的電子商務公司「京東」早已融入內地大眾的日常生活中，然而在13年前，電商發展仍處於起步階段，連快遞員也並不多見。而提起這些年興衰榮辱的見證者，就不得不提到京東物流的元老級人物金宜財，這名曾經的農民工為編號0001的快遞員，可謂與京東物流共同成長，至今仍在公司。值得一提的是，金宜財與劉強東之間還存在著一段插曲，事緣當年金一度想離職，劉為挽留這名象徵性人物，曾向對方承諾只要幹滿5年，會給他買一套房，這段軼事也隨著近日內媒報道而成熱話。



故事要從2009年4月說起，金宜財抱著試一試的心態，來到了京東物流無錫分部應聘快遞員，相對現在，當時京東還只是一家名不見經傳的小公司。結果，他成功獲得青睞，成為編號0001的快遞員，京東的第一位快遞員就此誕生。

今日，京東「快遞小哥」早已融入內地大眾的日常生活中，然而13年前，電商發展仍處於起步階段，連快遞員也並不多見。（網易新聞）

不過在初期，快遞員的付出與回報不成正比，僅僅只能拿著底薪過日子，加上屬於新興行業，要是遇到電商行業發展不順還隨時要準備丟了飯碗。而且，彼時雖說網購的人還不多，但快遞員的數量也很少，金宜財一個人就需要派送整個濱湖地區的所有快遞，幾乎每天要騎著三輪車跑上數十公里，期間還得承受顧客的抱怨和臉色，為此他曾自掏腰包賠償顧客的損失。

為了賺更多的錢，金宜財會在送快遞的同時幫京東物流打廣告，經常奔走於無錫的各大學校宣傳公司，憑其努力下無錫地區一個比較完善的快遞系統總算形成。可是，抱底薪過日子的現實始終與當初設想的相距甚遠，寄錢回家後，金宜財只能粗茶淡飯，連養活自己都不易，加上種種髒活、累活的打擊下，他糾結了一段時間後還是提出離職的想法。

由於是京東物流在無錫的象徵性招牌，得知金宜財想「劈炮」後，無錫分部的經理不敢擅做決定，遂將消息告知北京總部。而同樣是農民出身的劉強東對金宜財的處境十分諒解，亦知道京東物流之所以能在無錫地區站穩腳跟，離不開快遞員們的貢獻，於是親自來到了無錫與金宜財面談。

劉強東曾出面挽留愛將。（網易新聞）

為了表明誠意，劉強東承諾只要金在京東幹滿五年，公司就給他買一套房。這對當時工資只有不到3000元（人民幣．下同），也許一輩子都不能在無錫買房的金宜財而言很有誘惑力其思前想後一晚，最終動心，決定留下，日後也更加耐心地和客戶溝通，慢慢磨練出專業性。

後來，新的績效方案讓快遞員們嚐到甜頭，而愈發專業的金宜財先在2012年獲劉強東親自授予京東華東分公司「超越自我」獎，兩年後，即幹滿五年時又再次拿到了銀質服務獎牌。

算上各種績效和獎金，金宜財如今年純收入據悉已達到20萬元左右。雖然對於劉強東有沒有兌現當初的承諾，金宜財始終沒有公開予以證實，但可以肯定的是，如今金宜財對京東的意義早已不是一個小小的快遞員了，而是一個行走的標杆。