暴雨｜網傳上海市民雨中集體搓澡　KOL：核酸正常，精神失常

內地網絡傳出影片顯示，上海市民在暴雨中集體搓澡。一些內地傳媒報道時表示「此舉是為了慶祝生活恢復如常」、「用更積極陽光的心態面對新生活」。

不過，當中一些片段疑似「擺拍」作秀。影片在網絡瘋傳後，有不少網民紛紛表示：我也是上海市民，我可沒這麼做。另外有微博KOL更留下「核酸正常，綠碼正常，精神失常」的評語。



據《鳳凰週刊》微博報道，6月29日，伴隨着上海突降暴雨，多處街頭有人目擊到有市民在雨中搓澡，引發了路人的圍觀和效仿。

報道稱，市民表示此舉是為了慶祝生活恢復如常，而圍觀路人看後紛紛調侃：「不愧是魔都！」報道也提醒讀者「此舉有風險，切勿隨意模仿！」。

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對此，不少網民並不買帳，加以冷嘲熱諷：「這不是市民吧，這是搞街拍的網紅們吧」、「甚麼行為藝術？嘩眾取寵」、「我們上海普通的市民真的沒這麼做」、「丟人現眼」、「不要搞的上海人都跟神經有問題一樣 這明顯就是有團隊有組織的」、「污染環境，污染眼睛，博眼球」、「都穿着衣服洗澡，魔都人是這樣洗澡的呀？」、「雨中搓澡，這麼解放自己，可以的」。

微博KOL、作家、時評人石述思對此評價道： 「今日金句：陽光總在瘋了以後。」、「核酸正常，綠碼正常，精神失常」。不過，其中一則網傳的雨中搓澡剪輯，被不少網民指出是擺拍作秀。