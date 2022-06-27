蘇州宣布公眾場所不再查核酸證明　專家：大規模篩檢沒必要

蘇州市發布通告，市民進入公共場所、乘坐公共交通不再查驗核酸檢測陰性證明。中國多地21日起放寬防疫令或暫停常態化核酸檢測，專家指出，沒風險情況下，沒必要執行大規模篩檢。



蘇州市疫情聯防聯控指揮部昨日（26日）發布「蘇州市疫情防控2022年第142號通告」指出，為科學精準做好常態化疫情防控工作，嚴格落實國務院聯防聯控機制疫情防控「九不准」要求，高效統籌疫情防控和經濟社會發展。

指揮部根據當前疫情形勢，通告「低風險地區來（返）蘇州人員正常自由流動」、「市民進入公共場所、乘坐公共交通，不再查驗核酸檢測陰性證明」等措施。

：2022 年 6 月 23 日，北京三里屯商圈的人核酸檢測點排隊，（Getty Images）

官媒《健康時報》24日報道，由於疫情防控趨於平穩，多地防疫政策從21日起做出調整，例如核酸檢測從3天一檢延長到5天一檢，有的地方則是暫停常態化核酸檢測。

北京佑安醫院感染科主任醫師李侗曾表示，在沒風險的情況下，沒有必要對全體居民要求常態化核酸檢測；可針對發燒門診醫務人員、公共場所工作人員等高風險人群進行檢測。各地可依自身情況找到合適的防疫方式，一刀切只會造成資源浪費。

南開大學統計與數據科學學院教授黃森忠受健康類公眾號《八點健聞》訪問時表示，大規模核酸檢測的合理用處在於發現疫情後，快速篩出感染者；風險不高的城市沒必要進行常態化大篩查，只要檢測重點人群即可。