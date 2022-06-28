疫情｜珠海一街道鼓勵市民舉報未做核酸檢測者　每次可獲百元獎金

澳門新冠疫情反彈，連日都有新增確診個案。為加強防疫，鄰近的珠海市收緊入境政策，所有自澳門入境人士需要接受「7+7」隔離措施，但仍有十多人違規外出，遭當局處以行政拘留10日。

近日，珠海市翠香街道就鼓勵市民舉報未做核酸檢測者，成功舉報者每次都可獲100元（人民幣，下同）獎金。



翠香街道表示，如發現無正當理由，自6月19日以來，無核酸檢測記錄的人員，可立即向靜香街道舉報。舉報人應如實提供被舉報對象的姓名、聯繫電話、居住地等信息；對惡意舉報、誣陷等行為依法追究法律責任。

舉報線索經查證屬實，舉報人每次可獲100元獎勵。同一線索涉及多人舉報，只對最先提供人給予獎勵。有關措施將實行至6月30日。

《新黃河》報道，翠香街道的工作人員證實消息，並介紹若發現身邊有未做核酸人員，可以先聯繫所在社區，在經過核實屬實後，可領取100元獎勵。

同時，工作人員保證會嚴格保密舉報者的身份信息，「昨天領導剛說了這個事，我們剛剛開會還在討論具體怎麼發放這個錢，但是肯定能發，可能會通過社區來發，絕對不會出現洩露舉報者信息的情況，我們就是希望大家一起把這個事情做好」。