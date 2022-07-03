成都高校仙氣老師授課片爆紅　男生旁聽塞爆教室：有初戀的感覺

成都文理學院有學生將聲樂老師的影片分享到網絡上，表示許多人為了看老師上課，實到人數比應到人數還要多，老師的超高顏值也在網路上掀起討論。



據了解，成都文理學院一名聲樂老師近日在網絡上爆紅，因為學生把老師在期末考試時的影片上傳到網絡上，只見影片中的老師身穿白色背心、長裙，配上公主頭髮型，仙氣十足，而她甜美的長相及優雅舉止，更讓人看了不禁直呼有初戀的感覺。

成都美女老師的課堂，旁聽人比應到人數多出了一倍。

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該課堂學生也透露，從來沒有人在老師的課堂上遲到或請假，同學們也都搶著要回答問題。許多人為了看老師一眼，不只會來課堂旁聽，還有人會到窗邊聽老師講課，「我們班本來35人，有時候上課實到到了80多人」，形成實到人數比應到人數還要多的課堂奇景。

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