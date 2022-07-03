成都高校仙氣老師授課片爆紅 男生旁聽塞爆教室：有初戀的感覺
撰文：中天快點TV
出版：更新：
成都文理學院有學生將聲樂老師的影片分享到網絡上，表示許多人為了看老師上課，實到人數比應到人數還要多，老師的超高顏值也在網路上掀起討論。
據了解，成都文理學院一名聲樂老師近日在網絡上爆紅，因為學生把老師在期末考試時的影片上傳到網絡上，只見影片中的老師身穿白色背心、長裙，配上公主頭髮型，仙氣十足，而她甜美的長相及優雅舉止，更讓人看了不禁直呼有初戀的感覺。
成都美女老師的課堂，旁聽人比應到人數多出了一倍。
+13
該課堂學生也透露，從來沒有人在老師的課堂上遲到或請假，同學們也都搶著要回答問題。許多人為了看老師一眼，不只會來課堂旁聽，還有人會到窗邊聽老師講課，「我們班本來35人，有時候上課實到到了80多人」，形成實到人數比應到人數還要多的課堂奇景。
延伸閱讀：仙氣女演員一覺醒來「被命令嫁他」 怪男：別以為漂亮就各種作妖
+28
專訪《夢華錄》女導演｜公認近年最美內地劇 揭背後驚人製作過程海南美女歌手夜市賣唱 遭醉客朝臉潑酒惹眾怒 3天後真相大逆轉台美少女這樣拍片自我介紹 獲耶魯等12名校取錄 揭各校面試題目台女穿「迷你比堅尼」路邊截車惹議 被認出本尊竟是「英文老師」「台灣最美風景是人」暗指真正街景很醜？當地人熱議：像貧民窟台女著瑜珈褲被母大罵沒家教：身材都露出來 網民稱長輩都討厭
延伸閱讀：
馬尾低胸妹賣地瓜球！深V大秀車頭燈 Q彈雪乳蹦出來…網暴動：偏軟還紮實？
【本文獲「中天快點TV」授權轉載。】