台女著瑜珈褲被母大罵沒家教：身材都露出來　網民稱長輩都討厭

近年健身風氣盛行，路上可見不少妹子穿著貼身的瑜珈褲上街，不過並非人人都能接受瑜珈褲。一名女網友在Dcard抱怨，她日前出門準備運動課程，因為懶得再換一次衣服，所以直接單穿瑜珈褲出門，不料媽媽看了竟罵她「這樣穿別人覺得你沒家教」，讓她非常傻眼。



原PO在Dcard表示，她過往考慮到爸媽的看法，平常穿衣風格偏保守，衣櫃裡短褲、背心及BRA TOP都沒有，最多就是短版衣服，但也是舉手才會露的長度，直到最近她因為「瑜珈褲」跟媽媽吵得不可開交，原因是媽媽覺得穿瑜珈褲，會給人「沒家教」的感覺。

原PO解釋，她因為平常有上空中課，因為懶得再換一次衣服，所以直接單穿瑜珈褲出門，但媽媽看到就會一直罵，說什麼「這樣你身材整個都露出來了」、「你這樣穿別人覺得你沒家教」，讓她聽了秒翻白眼，也想詢問大家「這樣穿真的不行嗎，被罵到真的很煩」。

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貼文一出立刻引發網友熱議，有人支持爸媽觀點，「我第一次看到有人穿瑜珈褲上班，也覺得不敢置信，但她有勇氣就好」、「真的很醜」、「個人觀感，這樣直接上街是真的醜」、「穿這樣逛街的，毫無美感，爽她自己」、「不管身材如何，都覺得很醜」、「越來越煩學歐美穿衣了」。

也有許多人說，「我媽也是，看到別人穿也會唸給我聽，感覺長輩都蠻討厭這個褲子的」、「我媽也是，說這種內搭會露出下面的形狀，我個人會在意，所以也沒穿了，但有些路人真的會盯著看」。

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但也有人說「本來長輩跟我們的觀念就不同，你不想跟她吵就勤奮一點換衣服」、「長輩對瑜珈褲真的頗有微詞，我覺得就老一輩的想法」、「不要理會就好了吧，或是直接搬出去住」、「反正自己喜歡就好了吧，家人怎麼想那是他們的事」、「如果妳不在意別人的想法，自己舒服自在就好了」。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】