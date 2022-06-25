專訪《夢華錄》女導演｜公認近年最美內地劇　揭背後驚人製作過程

開播以來，《夢華錄》引發的討論沒有停過，從「首先它尊重了我的眼睛，其次它尊重了我的智商」，一直到「它到底值不值8.8分」……沉寂已久的國產劇領域，終於被激起了水花。



編輯：魯雨涵 責編：倪楚嬌（一条）

而《夢華錄》的美，是公認的。一条約到了忙碌的導演楊陽，她是實打實的國家一級導演，電視劇飛天獎和金鷹獎的常客，執導過《記憶的證明》《牽手》《心術》《將夜》等眾多高分作品。

在一個半小時的對談中，她毫無保留地聊了對佈景、選角和畫風的想法，也回應了部分爭議。以下是一条和楊陽導演的對話。

一個圖輯看清《夢華錄》最美場景與豐富人物▼▼▼

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一拿到劇本，我就決定要拍

一条：作為女導演，您因情感戲出名，到後來拍了大量以男性為主角的戲，再到《夢華錄》，您期間經歷了哪些轉變？

楊陽：因為《牽手》，我拿了飛天獎和金鷹獎最佳導演，全國十佳導演。現在的年輕人可能沒看過，但是當年《牽手》的熱度不亞於現在的《夢華錄》。當時有很多情感劇來找我，但是我自己比較清醒的是，大家只看到我對情感劇的駕馭能力，其實我內心還有更強的熱血情懷。作為女導演，難道我就不能拍一些熱血膨脹的戲？

後來我就差不多三年的時間沒有接戲，做了一部大型反戰劇《記憶的證明》，這是一部絕對的男人戲。接下來是《諾爾曼白求恩》《天地民心》《亮劍-鐵血軍魂》，一直到貓膩的男頻大IP《將夜》，幾乎都是男性向大製作。在作品當中，我作為一個女性導演，就幾乎忘了自己的性別了。

好在散落在這些男性題材當中，我也拍了一些女性題材的劇，像《今夜天使降臨》《天使的城》《心術》《愛的婦產科》……所以我很幸運，沒有受到性別的制約和影響，無論是在男性還是女性的題材中，都有機會不斷探索。但是我依然覺得，《夢華錄》對我來講是個挑戰。拍攝現場我們是很歡樂，但是每天收工以後，我回到房間準備第二天戲的時候，幾乎腦子轉不動，我就很着急，明天去現場怎麼拍。差不多一整晚就會把我放空到冥想的狀態，到了現場就會有靈感出來，很神奇。

一条：您接到《夢華錄》的劇本是什麼時候？為什麼想拍？

楊陽：我是在2020年剛剛入夏的時候接到的劇本。拍了一些男性題材後，我想為自己拍一部女性為主的古裝劇。我不喜歡女性角色互黑、互踩的爭鬥戲，在《夢華錄》裏，我看到了女性之間的互幫互助、一起成長，這是一個很具有現代感的故事。所以一拿到劇本，我就決定要拍。馬上就開始看景、選角，到了冬天（2021年2月）開拍，一直拍到夏天，經歷了一年多的時間。

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重建橫店的冷門景

一条：劇中有很多「水」的元素，是怎麼想到這個點的？

楊陽：我其實是想打破一些傳統古裝劇的套路。一説拍古裝劇都會去橫店影視城拍，大量的台詞需要在橫店的街道上去消化，我就一直在想，《夢華錄》裏可以有些什麼特別的東西。於是我想到了「水」，「女人如水」，我想更多地用水，表現出女人的天性，她的温柔和堅強。我查了開封，也就是當時北宋都城的歷史資料，説北宋時期的東京汴梁，城內的水系特別發達，有個「一城宋韻半城水，夢華飄逸伴汴京」的説法，正好給了我一個歷史依據。

帶着這樣的想法，我自己先跑到江浙那一帶看，開車走了好幾天，沿着大運河的那些大大小小的地方，我幾乎都去了。在這個過程當中，其實給了自己更強的意念，我要把《夢華錄》拍到水上。然後我馬上跑回橫店，把這些想法和採風照片跟美術團隊溝通。我們的美術指導劉京平老師，常年就在橫店拍戲，他也很苦惱，橫店所有的大景小景已經被他拍遍了。聽了「水」的概念，他很興奮，把我去過的地方，又跑了一趟，回來就做了好多場景圖。

一条：都具體做了哪些改造？幾乎看不出來是在橫店拍的了。

楊陽：因為你知道橫店的景是得搶，幾十上百個劇組都在那裏拍攝。一個景給你一兩天，你拍完了第三天就是別人的。幸好我找的都是冷門景，幾乎荒廢了，所以我們就可以有比較長的時間在裏面佔着，一直細細地打磨建造。我們按照考察的那些地方去做了修繕，放水、放植物、放假山、修房頂、換門窗……在劇裏那條街上面，因為那個地沒有辦法種，我們就買了上千盆花草盆景，還買了很多草皮貼上去。

再來那個景我記得好像是個民國時期的景，所以我們還要把門窗、房檐、台階什麼的都要恢復到宋代的狀態，這個花費的時間比較長。另外我們又找了一些散景。比如説趙盼兒划船出場的那場戲，三娘在河邊洗衣服，那裏其實也是橫店，但是一般人很難注意到，被一片灌木給擋住了。我們走到那邊的時候，只要看到水，我就説停停停，我就穿過那些灌木跑進去一看，我説這就是我想要的江南水鄉。

很多戲都發生在水邊這個部分的營造，其實為《夢華錄》打下了基調。很多畫面都會看到女人跟水，跟樹，跟自然的這種關係。比如説趙氏茶坊，在原來的故事裏邊，就是某條街道上的一個茶坊。但是我一定要把它放在水邊，這樣我們會看到四通八達的水系和陸地的銜接，小橋流水，古樹夕陽。

第一集開場的趙氏茶坊觀眾看到一開場，兩個女子從這樣的環境裏走出來，倚靠在茶鋪的門口説，「咱們倆看今天誰先開張，是你的果子還是我的茶？」勤勞勇敢的兩個錢塘小娘子的那種狀態，一下就特別鮮活地出來了，非常靈動。後來顧千帆和趙盼兒在水上的戲，坐船經過橋拱，陳廉在上面撒花，兩個人躺在船上抓螢火蟲……很多原來在陸地上、茶館裏、走路時説話的戲，我們都放在了水上，一下子讓這部劇非常有風情。

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一条：除了水，為了呈現唯美畫面，團隊還做了哪些努力？

楊陽：唯美一定要建立在合理的基礎上，如果是不合理的，那就是矯情。那麼我們的基礎是什麼？宋代美學，它所提供給我們的這種高雅、簡潔、細膩。編劇張巍老師也為這部戲傾注了太多心血，茶、果、飲、宴，宋代的文化、政治、經濟，都做了很詳細的歷史考據。比如宋代人流行的「四雅」，焚香、點茶、插花、掛畫，都是非常高級的古風。很多的景色，波光粼粼，日出日落，微風拂柳，都有古代詩詞和繪畫的意境在裏面。配合我們機器的運動，演員的走位，場景的調度，它有一種很強的互動感，讓人感覺很流暢。唯美也是建立在我們民族的文化基礎上的，如果我就是為了打好看的光，演員在光裏邊漂亮的臉，那樣它是浮在表面的。一部40集的長劇，如果只能看到一些浮光掠影的美，它沒有生命力。

「勞動婦女」趙盼兒

一条：選角上是怎麼考慮的？

楊陽：其實國內能演趙盼兒的女演員還是挺多，但是我希望給觀眾帶來一些新鮮的感受，我就想到了劉亦菲。一直以來大家心目中的她是顏值天花板。但是在她的創作經歷當中，還沒有像趙盼兒這麼接地氣的一個女子。跟她見面之後，我能感受到她想突破自己、想塑造一個跟自己以往完全不同的形象的願望。她不會按套路去演，這也是我的願望。

選這幾個主角，我就是希望讓大家看到演員另外的一面，這個搭配既有新鮮感，又希望演員們通過自己的努力展示不同的表演風格，給自己新的代表作。這可能是我作為導演的一個野心吧。

一条：前期需要演員做哪些準備？

楊陽：確定角色的時候，我就和他們説過，他們需要掌握什麼樣的生活技能。亦菲，要學茶藝。林允，有專門的中央民族樂團的演奏家給她上琵琶課。柳巖，我們也請了老師教她做果子。另外我和她們説，其實除了宋引章之外，你們都是勞動婦女，是做家務活的行家裏手，也讓她們平時多去練習這些。

所以你看她們在一起的時候，哪怕是聊天開會、商量事兒，她們的手上都是不停的。三娘一直在挑揀豆子，盼兒是在那兒弄香墩，引章會在修理她的琵琶，或者幫着插花。每一個人都會在一個忙碌的狀態，讓她們成為很接地氣的世間女子，而不是飄在天上的。

一条：您之前也拍攝過女性羣像劇，怎麼構思幾個女性角色之間的關係，她們和現在的觀眾會產生哪些共鳴？

楊陽：她們幾乎是吃同一条小河裏的水長大的，有很深的閨蜜情，什麼話都可以直來直去的。但是她們的性格和身世又很不同，所以要把三個人揉在一起的時候，她們的矛盾衝突就非常容易展開。有一次她們吵架，開始是吵吵鬧鬧，然後笑到一團，最後摔在一起，哈哈大笑，這就是三個女孩，感覺沒有隔夜仇，一笑就過去了。

這樣的友誼，現在的人都會有共鳴。我們也很渴望有這樣的朋友，在我們受欺負的時候，能夠站出來為我們擋刀。我可以靠在她的肩膀上，告訴她，我好像喜歡上了一個人。再有一個就是她們一起闖蕩事業，有這樣的友誼，三個人抱團站在一起，就能夠去戰勝很多困難。

我認識很多都是外地到北京來打拼的小夥伴，有人剛來的時候，還住在上下鋪的那種宿舍，吃了上頓沒下頓。有個小夥伴，有一個月沒有工作，就只有醬油和米飯，米飯也是別的夥伴從單位裏吃盒飯帶回來的。像這樣的點點滴滴，都能夠放到這三個女生身上。包括我也跟演員説，不要只想着古裝戲，她們其實就是在演很多女性的經歷，這樣的表演會更生動。像柳巖、林允，她們都是從外地到北京來的，身邊也有很多這樣的朋友。你一説，馬上就能喚醒她們的一些熟悉感。演員之間也是挺好的朋友，看她們在一起開玩笑，還約着一起去爬山。我也很自然地能夠融入到這樣的一個歡快的氛圍裏去吧。

一条：現在很多評論會覺得「三個女生還是要靠男人」。顧千帆除了有「救世主」這種感覺以外，還可以怎麼去理解他的形象？

楊陽：其實顧千帆更需要被拯救。他從小就陷在黑暗當中，沒有母親，又不能夠認他的父親。他自己都知道皇城司是一個多麼醜惡的地方，但他要和這些人同流合污。在這些方面，也有趙盼兒對他的幫助和救贖。所以不管是像女主在一種漂泊的狀態，還是像顧千帆這樣就是都城的人，他們都需要安慰和治癒的。現在才到二十多集，大家越往後看，會看到他們相互的拯救。

用觀眾的想像，填補我們的留白

一条：拍攝現場的氛圍是什麼樣的？

楊陽：我們劇組的氣氛很輕鬆，我也喜歡營造一種輕鬆的氛圍，讓大家看到導演從早上一來就是笑眯眯的。每天早上大家一起喊「導演早」，讓我覺得今天一定會有好事情發生。然後甭管熬到夜裏幾點，人都睜不開眼了，一説收工，大家又一起喊：「謝謝導演。」這兩個時刻真的是每天都在激勵着我。我們還有一個「喜劇天團」。代旭，管雲鵬，胡宇軒，他們湊在一起本身就是一台戲，他們在現場的時候，我們基本上就是笑得直不起腰來。

一条：劇中的配角也很出彩，如何讓這些小人物的形象也豐滿起來？

楊陽：應該是所有角色都是飽滿和豐富的，他們可以獨立成章，匯合在一起又相互影響。像陳廉，老在説他是最會拍馬屁的下屬。這麼一個年輕男孩，在皇城司算是朝中無人，所以他就很想留在顧千帆身邊，使盡渾身解數去投其所好，這也是可以理解的。

像池衙內，我給他的定位就是一個多動症的孩子。他很有錢，但是沒有家人的關愛和呵護，你們從來沒有見過他的父親、母親。他總是要找存在感，是希望得到呵護。他旁邊那個何四，就好像他一奶媽似的，經常把他抱在懷裏拍拍，「噢，不哭」，他是這樣的。有次拍一場池衙內跟呂五説話的戲，説什麼並不重要。拍完之後，我覺得池衙內一直坐在那沒動，好像不太符合這個人物，就重新拍了這場戲，讓他一邊説話，一邊手裏玩那個木劍，總之是不閒着。

代旭還玩出一個自刎的動作，大家現在都特別喜歡，其實這些東西都是一種即興的發揮，但是會很貼合角色。

一条：有沒有哪場戲是讓您印象特別深刻的？

楊陽：這個挺多的，我想想。比如三個女生遊街之後，被趕出東京，遇到了顧千帆。那天拍這場戲的時候，太陽已經快下去了，整個現場都非常焦慮，萬一拍不完，明天再下雨，這個戲就接不上了，必須一鼓作氣把這場戲拍完。但這場戲在我腦海裏頭是非常重的，急也急不得。我就跟大家説，咱們安安心心拍，把每一場戲演好、拍好。所以當盼兒説出「我也不甘心」那句話，我的眼淚「譁」就下來了。

一条：現在網上討論的很多名場面，在拍攝的時候是一氣呵成的，還是也經過了很多考慮？

楊陽：其實有好多戲，當時都是在一種好像是絕望的狀態裏。沒有靈感，想不出好主意的時候，會很難受。但是突然就會冒出一個靈感，就按這個靈感去拍。比如説盼兒跟周舍的那場官司出來，她就在尋找顧千帆，怎麼演這段兩個人的重逢戲？院子非常空，你説顧千帆他藏在哪兒？有人説那不是有柱子嗎，藏在柱子後面，我覺得好刻意啊。但是如果那天不拍完，這景就不歸我們了。我就在那一遍遍地走來走去，突然就看到那個屏風了，我就自己試着走過那個屏風，一邊想象，如果對面是顧千帆，盼兒和他隔着屏風這樣相望，出來之後兩個人才看到了真實的面目，再開始説台詞，這個感覺應該特別好。

再包括大家比較喜歡的月下相望，也是都拍到半夜了，簡直人困馬乏，沒有人能打得起精神來。陳廉還有很多台詞，我覺得那場戲的重點不是陳廉的話，重點是怎麼表現這盼兒和顧千帆的告別。最後我想還是把它放在水裏。顧千帆乘小船離開，陳廉一直在旁邊叨叨，顧千帆的眼睛始終看着樓上的趙盼兒，陳廉的台詞時隱時現。

國畫講究留白，我希望《夢華錄》具有中國古典美，含蓄美。觀眾就可以用自己的情感、想象，用自己對人物的理解，去填補這一些空白。

一邊拍，一邊自己也在共情

一条：留白的時候，您有預想過現在的觀眾能解讀出多少嗎？

楊陽：我覺得他們都看懂了。所以為什麼我説非常感動，現在觀眾們津津樂道的這些段落，都是我們在拍攝時很用心的。《夢華錄》我原來以為這部戲只有女生看，結果有很多男士跟我説他們也在看。而且熬夜追劇。這讓我挺意外的。有時候看觀眾給我的微博留言，我就特別感動。首先是你們懂我，再就是大家的寬容。即使看到一些瑕疵，也是友善地提出意見。我覺得戲的播出過程，也是我跟大家交流的過程。

一条：您有預想到《夢華錄》會有現在這麼高的熱度，這麼高的討論度嗎？

楊陽：拍的時候真不能想太多，必須保持專注，認真創作。我是希望用作品和誠意去打動觀眾。作為導演，我也是受眾的一份子，我們也從這個戲裏面看到了很多能讓自己共情的東西。當我自己、我的團隊和演員們都被這個故事打動，當我們的拍攝現場笑聲不斷的時候，我就知道觀眾們也會被打動。這樣的創作很有意思。

一条：您最初為什麼想要做導演？

楊陽：這個説來話長。其實我小時候是學小提琴的，高考準備去考音樂學院，我的小提琴老師説今年競爭特別激烈，你得做兩手準備。我父親是國家話劇院的導演，我跟他商量説：要不我再報個導演系吧，不然沒大學上了。沒想到他堅定地和我説：導演系你絕對考不上。可能就是這種徹底的否定，成了激將法，讓我覺得憑什麼？那年，我報了兩個藝術院校導演系，結果都考上了。我自己也沒想到，一開始學，我就愛上了這個事業，一直做到現在。

一条：《夢華錄》火了之後，您對自己未來工作上有什麼樣的計劃，還是會保持比較慢的創作節奏嗎？

楊陽：其實我也沒有刻意要慢，我是蠻尊重機緣的。如果在這個時候遇到了一個能夠讓我很感動的作品，即便可能工作節奏突然快起來了，我也會為了這個而努力。我對這個職業還是有一種崇敬的心，它不是一個單純的謀生的飯碗。也可能是過於珍惜，所以我想把每一部作品都拍好，不辜負大家的期待。

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