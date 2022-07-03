倪匡逝世轟動內地　網民湧到生前最後一條微博悼念：大俠一路走好

香港科幻小說巨擘倪匡今日（7月3日）逝世，終年87歲。相關消息傳到內地後引起極大關注，短時間內即登上微博熱搜榜的第一位，更有不少網民到倪匡生前使用過的微博帳號上留言悼念，紛紛表示「大俠一路走好」。



倪匡生前曾在2012年4月微博開設帳號，與網民談文論藝，唯在同年5月底因一條微博帖文被刪，以後再無更新微博。倪匡最後一條微博帖文稱「哈哈哈哈，不知何故兮博文被刪——由他去吧。各位不妨猜著玩，我還會再寫嗎？ ​​​」

倪匡逝世的消息傳到到內地後，網民紛紛湧到這條帖文下留言悼念，表示「一路好走」、「先生千古」、「感謝您給人間留下的一切」、「世界上有趣的靈魂又少了一個」等。更有網民稱：「偶爾會來看看有沒有更新，雖然知道你不會再寫甚麼了。這次真的再也不會更新了，走好。」

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除了一眾網民外，一些內地藝人也在微博發帖文悼念倪匡逝世。女演員姚晨發帖稱，「我的衛斯理，『那位先生』也走了」。衛斯理是倪匡撰寫科幻小說《衛斯理系列》的主角，而《年輕人系列》和《原振俠系列》故事中則稱衛斯理為「那位先生」。

男演員葉項明也發帖文稱「有幸拍了兩部倪老爺子的作品，願您一路走好」，並貼出劇照，包括根據倪匡小説改編的電視劇《新六指琴魔》及網絡劇《冒險王衛斯理之藍血人》。

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內地多個媒體均有報道倪匡逝世的消息，包括官媒《中國新聞網》及《北京日報》，唯報道主要提及倪匡的文藝創作，少有提及倪匡對中國政治的批判。

一生以「反共」聞名

據早前報道，倪匡生於上海知識份子家庭，16歲時為追尋「烏托邦理想」，輟學報考華東人民革命大學，受訓3個月後成為「公安幹警」，曾參與土改「鬥地主」，但之後反成批鬥對象。至1955年，倪匡偷渡來港。

倪匡一生以「反共」聞名，曾言「根本不相信一國兩制這回事」，認為只是「共產黨說了算」。在2019年，倪匡接受港台節目《鏗鏘說》訪問，憶述回歸前時任新華社香港分社社長許家屯，曾打算邀請他到內地走一走，倪匡說可以組織一個團體，叫「反共作家回國考察團」，之後便無下文。

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微博網民悼念倪匡：

「衛斯理的世界曾帶給年少的我多少想像，當初的小說裏的情節又有多少已經成真。先生，一路好走。謝謝你。」

「我的中學時代沒了……那兩年看完了學校圖書館裏所有倪匡的書。」

「《衛斯理》系列看了無數遍，一路走好。」

「一個時代終結了。」

「哭了，一代人的記憶啊，左手科幻，右手武俠。」

「才子一路走好。」

「你不在江湖，江湖依然有你的傳說。大俠一路走好！」

