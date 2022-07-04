張學友愛國｜内地演員翟天臨力撐卻被翻學術造假：怨得著我麼？

近日「歌神」張學友在一段有關慶祝香港回歸祖國25周年的採訪中提到「香港加油」等措辭，被内地網民批評「不愛國」，於是公開發表愛國聲明。

不少是張學友歌迷的内地明星在微博發文力撐張學友。不過，内地演員翟天臨發文後，網民紛紛奚落諷刺他在2019年被曝抄襲論文的學術風波。



内地演員翟天臨7月3日晚在微博上力撐張學友，他説：「從小喜歡張學友先生的歌，一直視他為偶像，在我心裏他是一位德藝雙馨愛國的藝術家。希望聽到更多他的新作品。」

網民紛紛在評論裏翻他2019年抄襲論文，學術不端的舊帳，批評他沒能如偶像一樣成為「德藝雙馨愛國的藝術家」。有些網民諷刺說：

「剛畢業，剛寫完論文。查重真的沒有那些罵你的人說的那麼難！」

「有人洗（白）他說明他們連大學都沒上過。」

「連知網都不知道的翟博士，學友都為自己有這樣的粉絲而尷尬。」

「今天算了，等我寫論文查重時候再來罵你。」

「翟天臨和他的粉絲都衷心祝願所有人論文順利通過」



有網民分析一些網民對他有怨氣：「主要是因為你把事情搞大了，導致很多學校、很多盲審的老師審論文因為怕出事，所以更加保守、更加苛刻，比正常合格的標準苛刻了很多，導致一部份原本按正常標準能過的人卻因為這個原因被卡，所以大家才怨你。」

翟天臨在微博評論反擊，「論文要求應該嚴，以前也沒有不嚴。寫論文會來怨我的人們：規則一直在那裏，你們抱怨規則嚴格，到我這裏洩不著憤，我也不會聽。少在這捏軟柿子以為自己多能耐，寫不過不符合規則是你能力不行，我又沒讓你不通過，怨得著我麼？真有意思。」

他就被網民謾罵說「罵人沒有成本，或彰顯自己、或在逆境的時候找一個發洩口、或是沒事找事、或者為自己的無能找藉口。都可以，沒有法律或者誰站出來說不許在我底下謾罵諷刺我。但是我要表達清楚我的態度，不是大家隨意的謾罵攻擊我都是接受並且心裡難過的。作為一個人，我有自己的思想，有自己的權利。我不會為這些難過。」

也有一些網民鼓勵翟天臨，認可他的演技，留言說喜歡看他演戲，希望有機會看到他拍戲。翟天臨也在評論裏表示感謝，他表示被酸被奚落諷刺了四年，這感覺不好受，慢慢也走出了這種被攻擊下負面的狀態，想通了，並感謝每一句的鼓勵。