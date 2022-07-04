體操冠軍張宏濤發照遭禁言？《山河令》龔俊發身材照被呼「老公」

内地演員龔俊今日（7月4日）在微博發布性感身材照被網民稱呼「老公」；而7月2日，國家體操隊員、體操世界冠軍張宏濤因為在微博發布一張性感照，登上了熱搜話題，引發網友熱議。



發布短短5個小時後，龔俊的性感身材照54.8萬轉發，18.5萬評論，164萬個點讚，成為微博上熱議話題。

他微博的「老婆」粉絲說：

「這照片真的好奇怪，不是可愛風不是性感風也不是元氣風，而是我看了就會瘋。」

「我以前是吃葷的，現在遇到哥哥就吃素了，因為哥哥是我的菜啊。」

「老公！回家給我自己看就好了！」

「你是我猝不及防的心動，亦是我始料未及的驚鴻。」

「減脂增肌很有效，橫店的夏天注意防暑，照顧好自己哦，多喝水多喝水多喝水！」



體操世界冠軍張宏濤發「打格」身材照引熱議 微博遭禁言

不過，體操世界冠軍張宏濤就沒有那麽幸運，他也分享了自己健身後不穿衣服的性感照片，可他的微博遭禁言。事情起因是張宏濤在個人微博認證賬號上，分享了自己健身後不穿衣服的性感照片，並在重點部份打了兩層馬賽克，無奈馬賽克不但沒有遮蓋住隱私部份，反而讓他下身輪廓更加清晰，引發網友熱議。

有些網友感到「高興」並表示，看了張宏濤的照片以後，直接「大吃一驚」，甚至有女粉絲直接就喊上了「老公」。有網友稱，張宏濤肌肉分明的好身材，誇張的下身輪廓，再加上國家體操隊員「國家英雄」的身份，讓張宏濤的照片爆紅。

同時，有些網友覺得「噁心」，批評網上一些曬身材、吸引眼球流量的女博主都沒發表這麼大尺度的照片，而張宏濤作為拿過體操冠軍的國家體操隊成員，不應該在公共場合發布這樣的「擦邊」照片。

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張宏濤3日在微博表示，原圖已經打碼，標題也說打了兩層碼，關鍵部位打碼照不算違法 ，頂多算有損公序良俗。他強調，這是私人賬號，發身材照是經過妻子同意，不用（一些網民）替妻子操閒心，也經常給發身材照的其他人點讚。

「人的大腦真的很有意思，總是想看到一些想看到的東西，就算穿這褲子的照片也能有人看到裏面，然後評論大小。」他説