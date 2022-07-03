體操世界冠軍張宏濤發一絲不掛「打格」照引熱議　微博遭禁言

7月2日，國家體操隊員、體操世界冠軍張宏濤因為在微博發佈一張性感照，登上了熱搜話題，引發網友熱議。



事情起因是張宏濤在個人微博認證賬號上，分享了自己健身後不穿衣服的性感照片，並在重點部份打了兩層馬賽克，無奈馬賽克不但沒有遮蓋住隱私部份，反而讓他下身輪廓更加清晰，引發網友熱議。

張宏濤微博因違反社區公約，目前處於禁言狀態。（微博@體操張宏濤）

有些網友感到「高興」並表示，看了張宏濤的照片以後，直接「大吃一驚」，甚至有女粉絲直接就喊上了「老公」。有網友稱，張宏濤肌肉分明的好身材，誇張的下身輪廓，再加上國家體操隊員「國家英雄」的身份，讓張宏濤的照片爆紅。

同時，有些網友覺得「噁心」，批評網上一些曬身材、吸引眼球流量的女博主都沒發表這麼大尺度的照片，而張宏濤作為拿過體操冠軍的國家體操隊成員，不應該在公共場合發布這樣的「擦邊」照片

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張宏濤3日在微博表示，原圖已經打碼，標題也說打了兩層碼，關鍵部位打碼照不算違法 ，頂多算有損公序良俗。他強調，這是私人賬號，發身材照是經過妻子同意，不用（一些網民）替妻子操閒心，也經常給發身材照的其他人點讚，請網民不要上升到性別對立關係。

「作為平權主義者，我認為人類被簡單的劃分為兩性本身就很扯（很誇張），每個人都是獨立的。再強調一次，我發的照片打碼處理了，不叫裸照。別說裸照了，被判定擦邊的也會屏蔽掉。我早就退役了，不要一提我還非要帶著冠名，真拿冠軍的時候，也沒見你們加油喝彩 ，過去的光榮無須再提。」他說

他強調，照片打過兩層馬賽克，馬賽克本身就有變形圖片色塊排列的功能，但是卻不能消除顏色。他批評，一些網民看到了一堆色塊就在聯想，「人的大腦真的很有意思，總是想看到一些想看到的東西，就算穿這褲子的照片也能有人看到裏面，然後評論大小。」