張學友愛國｜官媒内地網民力撐風波難息　「藝人不涉政治」論惹議

為慶祝香港回歸祖國25周年，「歌神」張學友在採訪中送祝福，可是「香港這25年經歷了很多」「仍希望比以前香港更好」「香港加油」等措辭，卻被内地網民批評「不愛國」，中央電視台亦火速刪片。

近日官媒、内地網民發文發片力撐張學友愛國，指要「與港獨台獨針鋒相對做鬥爭」，也要「堅持基本的邏輯和理性，秉持法治精神和包容態度，大國國民應當有這樣的自信和修養」。而張學友稱「作為藝人不涉政治是我的基本原則」也在香港和内地惹議。



張學友的聲明連日來得到官媒、大部分内地網民支持。他3日曾發聲明表示，自己是一個愛國愛港的中國人，自己為藝人不涉政治是基本原則，無法理解「香港加油」「黑色」「黃色」成為「禁語」「禁色」，希望中國人是理性的，以理服人，在世界人面前展現中國人的風範，會繼續努力做一個好人，做一個好歌手。

有網民為了支持張學友，説明他是愛撐愛國愛港的，把他在不同愛國活動和言論編輯成影片，支持他對自己「是一名愛國家、愛香港的中國人」的申明。

官媒《環球時報》特約評論員胡錫進表示，認同張學友是愛國家愛港的中國人，並說「作為藝人不涉政治是我的基本原則」也是誠懇的。同時，他認為，輿論要堅決弘揚愛國主義、與港獨台獨針鋒相對做鬥爭，同時也要有團結大多數的主流意識，對藝人名人的話不宜做最嚴苛的解讀。

官媒《北京晚報》評論員崔文佳也支持張學友評論說，網上有一股不好風氣，有時候過於敏感、愛搞極化，以「正能量」之名行「高級黑」之實。必須指出，對那些吃裡扒外、數典忘祖之人，要旗幟鮮明地抨擊；對那些歪曲抹黑、顛倒是非之論，也必然要針鋒相對地揭露。但這種素樸的正義感，不是形式主義的東西。真正的「正能量」，沒有這麼狹隘虛弱，堅持基本的邏輯和理性，秉持法治精神和包容態度，大國國民應當有這樣的自信和修養。

不過，也有網民認為，張學友說「作為藝人不涉政治是我的基本原則」不符事實，提到張學友1989年5月27日參加跑馬地馬場舉行《民主歌聲獻中華》為北京八九民運活動籌款，並透過《CRY !》《傲骨》歌詞傳達對内地民運人士的支持，這一點令他的「藝人不涉政原則」很難成立。

也有内地網民建議張學友閱讀《在延安文藝座談會上的講話》，而今年也剛好是講話發表的80周年。講話提到，「文藝是從屬於政治的，但又反轉來給予偉大的影響於政治。」「一切文化或文學藝術都是屬於一定的階級，屬於一定的政治路線的。為藝術的藝術，超階級的藝術，和政治並行或互相獨立的藝術，實際上是不存在的。」

網民對「藝人不涉政」反應兩極：

「藝人可以自以為不涉政治，但是，政治總會順藤摸瓜找到你，沒有例外。」

「希望有人能懂，藝人不涉政治​。」

「藝人可以說政治，但是要承擔後果。」

「文藝作品不涉及政治也是老百姓的原則。」

「為什麼藝人不能涉政治呢，現代社會難道不應該人人參與政治嗎？」

「做為藝人，不涉政治，只涉金錢，是這意思吧，有國籍就必涉政治。」

「不涉政治當然可以，但香港問題，事關家國大義，必須明確表態。不表態也行，得允許國人不喜歡你，甚至厭惡你。」

「藝人的老祖宗是古代的祭司，藝人的就是為了政治而產生的。總有些人拿藝人不涉政治做藉口，說白了還不是想模糊和國家的關係。」

「這也是大勢所趨，非常時刻，某些騎牆派不再有轉圜空間，試圖兩面討好的言論只會將兩邊得罪，必須明確、堅定表態。不應說什麼藝人不涉政治，歐美早就已經示範，藝術體育那都是最講政治的地方。還是要提高政治站位。」

「作為藝人不涉政治，作為歌手不去綜藝節目圈錢，本本分分跑城市和國家做演唱會，多少錢砸都沒動過心，多次婉拒央視春晚的邀約，整個娛樂圈沒辦法找到比張學友還要正的人了。」

「可惜文裏（張學友聲明）的每一句都和政治有關。」

