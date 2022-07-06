張學友愛國｜官媒批：正能量還要傷多少人？大國國民應自信有修養

官媒《北京日報》評論員崔文佳5日晚發表文章《從鄭智化到張學友，形式主義的「正能量」還要傷及多少人》。

文章指台灣歌手鄭智化和香港歌手張學友的風波不相關，批評部份內地「愛國」網民「憑空製造事端、加劇戾氣」，在社會和網絡中「過於敏感、愛搞極化，以『正能量』之名行『高級黑』之實。」



評論提到，鄭智化與張學友連日來被推上了輿論風口浪尖。鄭智化為歌詞被改而氣憤，張學友為發言被曲解而無奈，網絡氛圍怪誕。

文章稱，鄭智化代表作《星星點燈》創作於李登輝時期，普遍認為其中歌詞「骯髒的一片天」指台灣政府，「星星」代表希望。而在最近的綜藝表演（乘風破浪的姐姐）中，天空從「骯髒」改「晴朗」，不見的星星改「也總是看得見」。

文章批評，改編表現「正能量」是狹隘理解「積極向上」，一首歌應基於其背景。修改後歌詞消解作品的力量，反倒蒼白。

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文章評論，張學友在慶祝香港回歸祖國25周年影片中說「香港加油」被關聯到「修例」風波中「黑暴分子」所喊的「香港加油」，令張學友專門發聲明，表示自己「是一個愛國家、愛香港的中國人」，並解釋「香港加油」沒有政治意味。

文章認為，張學友多年言行證明愛國愛港，批評網上有人「道德審核」，強行關聯、亂扣帽子，憑空製造事端、加劇戾氣。

文章強調，對吃裏扒外、數典忘祖之人，要旗幟鮮明地抨擊；對歪曲抹黑、顛倒是非之論，也要針鋒相對地揭露。但這種素樸的正義感，不是形式主義的東西。倘若守不住邊界，四處挑刺，就會泛化成惡意攻擊肆意而為，反而攪起了混水，給主流價值、主流意識添堵抹黑。

文章指出，網絡眾聲喧嘩，全社會應警惕極端敏感與極端表達。真正的「正能量」，沒有這麼狹隘和虛弱。堅持邏輯理性，秉持法治精神和包容態度，大國國民應當有自信和修養。