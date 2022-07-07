港識深事｜官方解讀「生前預囑」：具法律效力　患者有權反悔

深圳市七屆人大常委會第十次會議日前表決通過《深圳經濟特區醫療條例》修訂稿，於2023年1月1日施行，深圳就此將成為內地首個將「生前預囑」納入法律體系的城市。周二（5日），深圳市人大召開法規解讀會，對生前預囑等熱點進行了回應。當局強調，生前預囑具有法律效力，患者可事先自主安排。



據了解，生前預囑是指人們事先，也就是在意識清楚時簽署的指示文件，說明在不可治癒的傷病末期或臨終時要或不要哪種醫療護理。這對不堪忍受過度搶救之苦的臨終患者屬一大福音，因當被各種導管插進身體後，患者說話交流的機會喪失，幾乎不可能再表達想法，即使因過度搶救導致十分痛苦也只能被動忍受，直至生命結束。

該規定寫到，收到患者或者其近親屬提供具備下列條件的患者生前預囑的，醫療機構在患者不可治癒的傷病末期或者臨終時實施醫療措施，應當尊重患者生前預囑的意思表示：「有採取或者不採取插管、心肺復蘇等創傷性搶救措施，使用或者不使用生命支持系統，進行或者不進行原發疾病的延續性治療等的明確意思表示；經公證或者有兩名以上見證人在場見證，且見證人不得為參與救治患者的醫療衛生人員；採用書面或者錄音錄像的方式，除經公證的外，採用書面方式的，應當由立預囑人和見證人簽名並註明時間；採用錄音錄像方式的，應當記錄立預囑人和見證人的姓名或者肖像以及時間。」

據市人大常委會法工委副主任林正茂介紹，有三個要點值得注意，一是特別強調在患者不可治癒的傷病末期或者臨終時，「這是個醫學判斷，不是自己認為或者是別人認為，而是由醫療機構作出的醫學判斷」。二是是否採取什麼樣的醫療措施，並不是不採取醫療措施，「它實際上是限於採取或者不採取插管、心臟復甦這種創傷性搶救措施，使用或者不使用生命支持系統，進行或者不進行原發疾病的延續性治療等」。三是對於患者的生前預囑，醫療機構應當予以尊重，「不等於是一定要按照生前預囑來執行，首先患者他可能會對生前預囑進行反悔，這個時候撤回原先的決定，也是尊重他的意思」。他指，最終決定權還是要按照診療規範依法取得患者或者其近親屬同意。