有片｜蘇州新聞主播直播突流鼻血　淡定堅持播報獲網民讚敬業

播音員、主持人是極其考驗專業性和應對突發情況能力的職業。近日，江蘇蘇州一名男主播在播報過程中突然流鼻血，但他處事不驚堅持播報完新聞的臨場反應，獲得了不少網民的讚揚。



蘇州廣播電視總台周一（11日）晚直播的《新聞夜班車》節目中，男主播在播報新聞時右側鼻孔突然流血，血液一度跨過嘴唇流至下巴處。

為了避免出現直播事故，這名主播並未擦拭鼻血，而是臨危不懼，繼續堅持播報完這條新聞。過程大概持續了十幾秒後，輪到身邊女搭檔播報時，該主播仍盯著鏡頭，全程沒有任何異樣。

節目播出後，不少網民都對主播的敬業精神點讚：「什麼叫職業素養，割破手的要住院的小鮮肉來看看」、「每個行業都有自己的準則，有的時候可能我們覺得沒什麼的情況和行為在別人的行業裡卻是需要遵守的」。

不過也有不少網民質疑節目組的導播應變能力不足：「導播怎麼不馬上切換女主持或者放新聞片讓他處理一下呢？」、「主持人不是機器人啊，新聞還有溫度嗎？」、「這導播水平不行啊，不能切畫面嗎？女主播說的時候可以給單人鏡頭啊」。

據了解，《新聞夜班車》是一檔晚間電視新聞雜誌特色的欄目，是蘇州廣電總台第一頻道的王牌新聞欄目，多年蟬聯蘇州地區新聞欄目收視冠軍。