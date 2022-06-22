河南新財富集團案牽涉公司眾多　內媒曝曾在銀行貸款35億僅還3億

安徽、河南多間村鎮銀行出現「提款難」問題，更揭開銀行與河南新財富集團投資控股有限公司（下稱新財富集團）存在合作關係，涉嫌非法吸收公眾存款。據早前報道，新財富集團背後實控人呂奕，多年來開設了無數間影子公司，藉此滲入金融行業，最終獲得村鎮銀行的實際控制權。

內媒《第一財經》周三（22日）再引述接近河南警方的官方人士報道指，新財富集團的案情非常複雜，牽涉眾多公司、人數，據許昌警方線索，目前確有部分資金被轉移到了境外，但具體的金額仍在甄別、統計。報道又指，通過恆豐銀行一家，新財富集團就曾貸款高達35億元（人民幣．下同），但還款僅3億元，「呂奕系」套取資金數額之大可見一斑。



報道梳理了部分案例，首先，2017年8月29日，由新財富集團實際控制的開封市蘭尉高速公路發展有限公司與恆豐銀行簽訂《借款合同》，成功獲得35億元借款。審理恆豐銀行原董事長蔡國華國有公司人員濫用職權、貪污、挪用公款、受賄、違法發放貸款一案期間，山東省高級人民法院稱，蔡國華在明知申請貸款項目不符合發放貸款條件的情況下，授意銀行工作人員違規發放貸款35億元，給恆豐銀行造成了特別重大的損失。

恆豐銀行原董事長蔡國華。（央廣網）

最終，蔡國華被判處死刑，緩期2年執行，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產，在其死刑緩期執行2年期滿依法減為無期徒刑後，終身監禁，不得減刑、假釋。然而報道指，作為這筆違規貸款的主導者，呂奕不僅成功「金蟬脫殼」，被其成功貸出的貸款，也只還款3億元，剩餘的32億元貸款本金則一直都未歸還。

報道續指，新財富集團實際上還曾先後分別在其它城商行、農商行、村鎮銀行以及信託、資產管理等多個金融機構貸出了不少資金，直到今年4月，隨著禹州新民生等多家村鎮銀行儲戶相繼無法正常取款，這些資金中的大部分皆逾期未歸還。因此，恆豐銀行、杞縣農村商業銀行以及渤海信託等多個金融機構已先後將新財富集團及其關聯公司告上法庭，而數以億計的資金去向則仍然未明。

新財富集團背後實控人呂奕。（微博＠頭條新聞）

除此之外，新財富集團及其實控人呂奕還曾多次以旗下公司或公司股東、員工的名義，對外高息放貸，並因此引發多起經濟糾紛。由呂奕實際控制的河南鼎佳實業發展有限公司，就曾多次出現在新財富集團旗下公司股東、員工與多家企業的經濟訴訟中。

例如，徐巧豐曾作為出借方（甲方）與廣和投資有限公司作為借款方（乙方）、宋雙印作為擔保方（丙方）簽訂《借款合同》，約定乙方因經營需要，向甲方借款4000萬元，合同借款利率為月息1.5%，按月結算，借款期限自2015年6月19日起至2015年12月18日止，並指定以鼎佳公司及其銀行賬戶為出借方的收款單位和收款賬戶。後來，另一自然人何巧雲也曾與廣和公司簽訂《借款合同》，分兩次共向其出借2億元，並同樣指定鼎佳公司及其銀行賬戶為自己的收款單位和收款賬戶。

報道稱，徐、何等人不在鼎佳公司的法定代表人、股東或董監高名單中，但由其擔任股東或高管的其它公司，卻與新財富集團存在關聯。天眼查顯示，徐、何等人曾在新財富集團擔任高管。而二人曾分別擔任法定代表人、股東或高管的多家公司，還分別持有禹州新民生村鎮銀行、開封新東方村鎮銀行、安徽黟縣新淮河村鎮銀行等村鎮銀行的部份股份，由3%至逾9%不等，徐巧豐目前還是河南襄城農村商業銀行股東，持股0.24%。

報道進一步指出，目前已獲悉的由新財富集團關聯企業放貸出的最大一筆貸款為29.1億元，由河南鼎拓實業發展有限公司與開封市永恆能源開發有限公司一起放貸給石家莊樂城創意國際貿易城開發有限公司。值得一提的是，多起案例顯示，「呂奕系」企業發放的借款，借款方需要支付的成本遠不止借款合同中約定的金額，為規避當局對高利貸的金融監管政策，新財富集團及其關聯人有時會在已約定的利息以外，以「中介佣金」的方式按月收取「變相的利息」，這類月息加「佣金」的總數遠超借貸利息的最高限額。