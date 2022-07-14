老牌張小泉菜刀拍蒜即斷兩截　廣州女投訴獲客服回稱「不能拍蒜」

菜刀不能拍蒜？廣東廣州一名王姓女士近日買了一把張小泉菜刀後用其拍蒜，詎料居然把其拍斷，令她相當不解，而售後客服回應查詢時更指「菜刀不能拍蒜」。事件曝光後引發網絡熱議，有人質疑這是明顯是材料設計和熱處理有問題，「現在設計個能拍蒜的刀很難麼？」然而有專家表示，刀具硬度越高，越不能橫拍。



據王女士展示的照片顯示，涉事菜刀刀背刻著「張小泉，斬切刀，50Cr15Mov」，在電商自營店掛牌價為每把99元人民幣。事後，她向客服投訴，指這把刀很離譜，一拍蒜就斷，質疑沒見過這麼脆弱的刀，「刀還能拍蒜嗎？」然而，客服直截了當地回應「不能」。

王女士之後將經歷在網上公開，不少網民皆對事件感到疑惑，有人認為不能拍蒜的菜刀不能容忍，「看中國美食紀錄片，所有廚師都是一把菜刀搞掂所有步驟」，更有人直指這把刀有瑕疵，出爐硬度不達標。同時，也有很多網民紛紛調侃起來，「無欲則剛，欲強則裂」、「笑死，這年頭刀都不能拍蒜了」、「後面張小泉會出一款專門拍蒜的刀麼」、「這麼有名氣的刀，建議用個恆溫無氧的玻璃罩子罩起來，保證能用一百年」、「以后買刀得先看參數，算算硬度，再估算一下拍蒜的力度超沒超過硬度......或者乾脆買把斧子......」、「讓我想起了從20幾樓扔下來的尼泊爾菜刀，汽車砸個大坑，刀卻無損」。

周三（13日），張小泉自營店工作人員表示，不建議用他們的刀具橫拍食物，若掌握不好力度，會容易斷柄。若真要拍蒜，建議用刀面輕壓大蒜，「刀是用來切的，橫拍食物斷柄，不予退換」。至於刀面上「50Cr15Mov」的字樣，他解釋，其為馬氏體不銹鋼的材質標號，數字越大材質就越好，硬度也越高。不過，當被質疑涉事菜刀並非刀柄斷裂時，上述客服則改口，指雖然購買已經超過90天時間，但可以申請換貨。

對於菜刀不能橫拍食物，重慶某鋼鐵公司質檢中心技師鄭師傅解釋，硬度較高材質的刀具比較脆，橫拍斷裂是因為刀面受力後，受力面積大幅度變大，刀面承受的壓強變大，硬度較高的刀具無法跟隨變形，於是發生斷裂。因此，買刀要看標號，那種特別貴的刀具切東西很快很順手，但磕磕碰碰或者拍拍打打就容易斷，若不懂保養刀具，最好就別買高標號的刀具。

至周四（14日），張小泉證券部工作人員表示，在產品銷售過程中，他們給出了產品使用指引，的確是不建議消費者用其購買的這款產品進行橫拍大蒜、黃瓜等操作。雖然已經超過售後期限，但為對消費者表示歉意，公司還是會無條件退款，並給出適合消費者使用習慣的刀具挑選小建議。