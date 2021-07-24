河南水災下的互助時刻：市民菜刀「劈車」救人　戲院收留千人過夜

河南多地連日暴雨成災，已造成至少51人死亡，部分地區汛情嚴峻，出現斷電、斷網、斷水情況。面對災情，武警官兵、公安、消防等各方救援力量已陸續投入搶險救災。與此同時，無數的普通市民也自發向受災人員提供幫助，加快救援工作。以下就通過一篇文章來盤點他們在危急關頭如何互助抗災。



河南許昌少年雨夜「攔車」提醒繞行

多名少年在積水中冒雨攔車，提醒司機繞行。（中國青年報）

7月19日晚，河南許昌突降大雨，城市某路段因積水嚴重導致車輛無法通行。當晚9時50分左右，五名少年冒雨「攔車」，他們站在積水中揮舞雙臂，聲嘶力竭地向駕車自東向西行駛的司機發出警示，並幫助因積水出現故障車輛的司機將汽車推離積水處。

當被問到為何會在雨夜攔車提醒司機時，其中一名12歲的王姓學生表示，其父親的車以前被淹過一次，如果有人提前打招呼，就不會發生這樣的事情，所以他想挽救這樣的悲劇。

鄭州圖書館、電影院等場所收留受困市民

7月19日至20日，鄭州連續兩天出現大暴雨到特大暴雨，市區嚴重內澇如同「澤國」，馬路變成河道，陸空交通受阻，不少市民一度被困。7月20日，鄭州科技館工作人員為附近受困市民提供援助，發放杯麵和免費提供熱水，讓市民在會議室休息。

7月21日凌晨，鄭州東方嘉禾影城（奧斯卡花丹店）電影院提供免費熱水和休息場所，大廳和9個放映廳全部開放，近千人在此過夜。工作人員楊先生介紹，有一些人來不及充電就用他的手機報平安，現場有多名孕婦，也有很多長者和小童，大家留到上午8點左右陸續離開。

鄭州圖書館當晚也收留了100多位市民，包括本身在圖書館溫書的學生、避雨的市民、附近高鐵站滯留的旅客、從地鐵站疏散的被困人員。圖書館為他們提供毛巾和薑湯。

鄭州醫院被淹 醫護堅守崗位

7月20日暴雨來襲，鄭州大學第一附屬醫院附近的金水河水位迅速上漲。當日晚上7時左右，鄭大一附院突然斷電，數十台手術被迫中斷。重症ICU裡還有600多名病人，醫院緊急啟用備用發電設備，維持重症患者生命。而普通病房失去設備支持，大量病人輸氧告急。對於需要供氧的病人，醫護人員就一對一使用氣囊人工供氧。

及至深夜11時，金水河河水漫過河堤，雨水、河水混雜著湧鄭大一附院入門診區、病房樓，負三層、負二層、負一層很快被淹，供電、供水、通信等設施受損，全部中斷，醫療設備陷入癱瘓，醫藥物資也很快告急。7月21日凌晨，鄭州大學第三附屬醫院產房也遇到停電，負責接生的醫護人員用應急燈堅持完成手術。

與此同時，鄭大一附院當晚連夜轉運病人，該院副院長苟建軍表示，「電梯停了，我們就背著病人下樓，危重病人全是醫護人員連人帶床抬下來的。」7月21日上午雨勢稍退，仍不斷有救護車轉運重症病人前往其他醫院。

鄭州市民菜刀「劈車」救出3人

鄭州市民試圖用菜刀「劈車」救人。（微博）

眾人合力救出車內被困民眾。（微博）

在鄭州特大暴雨期間，婆孫三人因路面積水被困私家車，生命危急。周邊市民陸續游至路中央，利用菜刀水桶等工具將三人成功營救。營救者李坤朋稱，當時情況危急，他拿著菜刀就前往救人。還有一名營救者王志磊是一名未滿18歲的學生，並不會游泳，但在接到求助信息後前往救援，他說自己救人時沒想別的，只顧著將人救出。

另外兩位參加營救的是附近酒吧的員工馮進朝和王深圳，據其憶述，當天聽到呼救後他們拿著店內的安全繩跑去營救。馮進朝救人後回到公司休息時，才發現腿腳多處劃傷。馮進朝表示，他也不會游泳，但當時顧不上想自己的安全。

鄭州地鐵水淹車廂 獲救時優先讓老人小孩離開

被困人員沿地鐵隧道內的人行通道撤離。（視頻截圖）

鄭州暴雨導致地鐵5號線嚴重積水，500多人被困，至少12人不幸遇難。河南交通廣播主持人小佩是其中一名受困者，她在回顧這次驚心動魄的經歷時表示，當時有人出現呼吸困難，甚至暈倒；也有人在地鐵裏交代銀行卡密碼，交代後事。而當消防員破窗救援的那一刻，有人主動站出來幫忙疏散人群，高喊着「老人婦女先走」，更有被困乘客獲救後原地舉手參與志願者救援。

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