熱浪來襲｜死亡率高達80%！「熱射病」臟器似水煮　體溫高達42.5℃

高溫侵襲，天氣有如「火烤」般酷熱。近日，內地不少市民大喊：「熱死人啦」，原來「熱射病」已席捲多個沿海及中部省市，甚至出現多宗死亡個案！

專家拆解，熱射病的死亡率高達60%，對老年群體更有80%之多！有醫生曾接診熱射病患者，發現他們的臟器像水煮過一般，體溫更可高達42.5℃，而患者到達這種情況，即便不是往生，也很難再甦醒過來，令人十分惋惜。



「高齡患者的熱射病死亡率可達到80%以上。」北京市海淀醫院急診醫學科副主任醫師董葉子提醒市民，高溫天氣要做好降溫防暑工作，出現中暑症狀，一定要及時處理。

周六（16日）全國即將進入「初伏」，國家氣候中心監測顯示，今年6月以來（截至7月12日），中國平均高溫日數5.3天，較常年同期偏多2.4天，為1961年以來歷史同期最多。

酷熱天氣不僅讓人體感不適，還容易引發中暑，甚至危及生命。目前已有浙江、四川、福建、江蘇、河南、廣東等多地出現了熱射病患者。

天氣炎熱，若不多加注意隨時可能患上「熱射病」死亡！（梁鵬威攝）

浙江省麗水市中心醫院急診科醫生吳建榮此前表示，一名49歲的男性患者在車間工作時突然昏倒，入院時體溫40.7℃，已經休克。經檢查，患者多臟器功能衰竭並伴有彌散性血管內凝血，經搶救無效死亡。該院近一週已接診3名熱射病患者，一名70歲女性在家沒注意防暑，午睡時出現高熱、意識模糊，送醫時體溫達42.5℃，多臟器衰竭，目前仍在搶救。

河南省鄭州一名男子因為中暑突然昏迷，被送到醫院的ICU病房搶救時，醫生監測他身體核心溫度已經達到42.3℃，體內所有的臟器就像在水裏「煮」過一樣。

四川大學華西醫院7月10日連續收治了3名熱射病轉診病人，其中一人因病情來勢洶洶，多器官衰竭，在轉診至華西醫院時就發生呼吸心臟驟停，雖經全力搶救，最終不幸去世。

另外，微博「#獨居老人捨不得開空調患熱射病#」話題也引發廣泛關注，有傳媒報道，江蘇一老伯被人發現癱倒在家，體溫達41.5度。送醫檢查，老人患熱射病。據悉，老人獨居在家不捨得開冷氣，屋內悶熱導致中暑。

熱射病患者隨時可能死亡！（資料圖片）

據《中國熱射病診斷與治療專家共識》，熱射病是由熱因素作用於機體引起的嚴重致命性疾病，是指暴露在熱環境或者劇烈運動導致的機體產熱與散熱失衡，典型症狀就是核心溫度升高大於40℃、中樞神經系統異常，例如精神狀態改變、抽搐或昏迷，並伴有多器官損害，嚴重者危及生命。

「熱射病是最嚴重的一種中暑。」北京市海淀醫院急診醫學科副主任醫師董葉子在接受澎湃新聞采訪時表示，高溫引起的中暑主要有先兆中暑、輕症中暑、重症中暑三種，「是一種可致命的急症，造成的死亡率非常高，可以達到60%以上，高齡患者的死亡率可以達到80%以上。」

先兆中暑主要表現為大量出汗，感到頭暈眼花、四肢無力、心慌氣短、注意力不集中，在離開高溫環境進入陰涼通風的環境時，短時間可以恢復正常。輕症中暑除了有先兆症狀外，還會伴有發燒，出現早期循環功能紊亂，可能會出現面色潮紅、大量出汗、皮膚灼熱等症狀，甚至發展到四肢濕冷、面色蒼白、心跳過速等。

▼ 熱抽筋、熱衰竭、中暑症狀知多啲！（按圖了解👇👇👇）（相關閱讀：熱射病｜內地男戶外工作體溫升至42度突昏迷 中暑急救5步驟要知）

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而重症中暑又分為熱痙攣，熱衰竭和熱射病三種。熱射病以中樞神經系統症狀和高熱為主要表現，患者可能會出現散熱困難、頭痛、頭暈，甚至昏迷等危險表現。

一旦中暑發展到熱射病階段，除了體溫升高還會產生許多不可逆的反應。高溫不僅會造成人體各器官系統的直接損害，如肝、腎、呼吸功能等多個臟器功能的損害；還可能會出現一些神經系統的後遺症，比如痴呆，甚至植物狀態。

董葉子表示，高溫熱浪對人體的影響不分年齡，各個階段的人群都有發生中暑甚至熱射病的風險。其中有幾類高危人群要特別注意：一類是在高溫高濕度環境下進行體力勞動或劇烈運動者；另一類是年老體弱、或本身就患有慢性疾病的老年人。「我們接診的病人中有一些長居在家的老年人，不願意吹冷氣，又緊閉門窗不想讓熱風吹進來，環境溫度、濕度高，就容易發生中暑。」

應馬上將熱射病患者帶到陰涼處，並尋求急救。（資料圖片）

預防治療熱射病 醫生提關鍵方案

醫生表示，預防熱射病要注意天氣變化、避免高溫時段的戶外活動，出門時要做好防護措施，避免穿緊身的衣服，要穿着質地輕薄、寬松和淺色的衣物；夏天要多飲水，可以喝一些電解質水。「在中暑這件事上，無論是預防還是緩解，喝水都十分有效。高溫天氣，不論運動量大小都要增加水分攝入，不要等到口渴了才喝水。」

另外，準備一些相關藥物，例如藿香正氣、十滴水、風油精等家中常備藥物，必要時採用藥物治療。要注意休息，不要在太陽太猛烈的時候作業，盡量避開高溫時段，更不要長時間在高溫下作業。在室內也要注意開窗通風，使用電風扇、冷氣等電器降溫。

董葉子提醒，出現中暑症狀，一定要及時處理。如果家中老人、孩子或周圍朋友中暑暈倒，要迅速將其抬到通風、陰涼、乾爽的地方，使其平臥並解開衣扣，用扇子或電風扇吹風，加速散熱，也可用冰水或冷水進行全身擦浴。

在患者仍有意識時，可給一些清涼飲料，如運動飲料、淡鹽水等，但千萬不可急於補充大量水分。對於重症中暑病人，必須立即送醫院診治。

醫生強調，有人認為對於輕症中暑出現的發燒等症狀，在家用退燒藥把體溫降下來就好了，其實並不是。「發燒只是中暑的一種表現，如果只聚焦在退熱上，就有可能延誤了治療，導致其他臟器功能的損害。如果病人出現中暑症狀一定要盡早就醫。」

另外，對於一些老年人不習慣或不喜歡開冷氣的情況，董葉子表示，一定要注意室內通風，可以採用風扇降溫、開窗讓室內的空氣流通起來，就能達到預防中暑的效果。