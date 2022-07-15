傳九旬老人被強打新冠疫苗病危　上海居委會：經過同意和醫生評估

內地的本土疫情出現反彈趨勢，有網傳消息指，上海疑似強行為98歲老人接種新冠疫苗，引起廣泛關注。對此，當地居委會表示，是經過老人及家屬同意才為其接種疫苗，「老人的情況不行，就硬給他打，這個是不存在的。」



網民「汪汪的仙貝」周四（14日）在微博發文爆料指，上海市靜安區臨汾路1320弄居委，私自上門強制為患有老年癡呆的98歲老人接種新冠疫苗，惟老人全程並未同意接種疫苗，亦沒有簽署過疫苗接種承諾書，導致老人在接種後併發症發作，醫生下達了病危通知。

事件頓時引發廣泛熱議：

「強烈要求公開疫苗不良反應數據」。



「過分了，98歲的老人，要完成任務也不能這樣」。



「這種就是殺人了啊，98歲老人硬逼著打疫苗」。



「一個防疫權利都瘋了」。



「我懂了，到時候有問題全部是基礎病」。



據東方網旗下「縱相視頻」報道，經過向居委會求證後，工作人員表示，此事正在積極處理當中，「當時是醫生跟我們居委會幹部都去的，而且是在經過了他們的同意後，並且在醫生評估他們身體狀況可以打的情況下才打的。老人的情況不行，就硬給他打，這個是不存在的。」

上海早前曾要求，70歲及以上社區人群前往接種新冠疫苗時，需由家屬或社區志願者陪同。（示意圖／新華社）

而對於輿論十分關注的疫苗接種承諾書，上述工作人員指，「理論上簽字的東西應該是有的，但是那些簽字的東西不會是交到我們這邊，最後肯定是都交給交到醫生那邊去的。」

值得注意的是，「上海發布」此前發文指，70歲及以上社區人群前往接種新冠疫苗時，需由家屬或社區志願者陪同。