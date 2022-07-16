警員查身份證遇對方是律師　反被「普法」悻悻離開　網民反應兩極

內地網傳一段影片顯示，有兩名警員查問市民身份證、健康碼及行程碼時，遇對方是律師，結果反被「普法」無言以對，律師更要求他們認真學習法律並道歉，否則將作出投訴、影響兩警員的記錄。影片最後，兩名警員悻悻離開。

事件引發內地網民兩極反應，有不少人表示，疫情以來警察機關的非法隨意查問終於成功被攔下；不過亦有人認為，全國範圍防疫期間的身份查問都如常進行，不能說違法，影片只剛好是「半桶水律師」撞上「不專業的警察」。



當事律師拍攝的影片在網上流傳，內容顯示兩名年輕警員面對他的反問顯得一無所措，也乖乖拿出警員證給他檢查。雖然警員有表示「警察出示證件可以檢查所有身份信息」，並表示是《人民警察法》第16條賦予的職責，但律師反駁道「這條規定是在車站碼頭」、「你查我我就是犯罪嫌疑人」等，並指責警員是在騷擾公民。

法律規定：可盤查「有違法犯罪嫌疑的人員」

翻開內地《人民警察法》，警員提到的第16條「公安機關因偵查犯罪的需要，根據國家有關規定，經過嚴格的批准手續，可以採取技術偵察措施。」，難看出與查核證件的關聯。

第九條則提到「為維護社會治安秩序，公安機關的人民警察對有違法犯罪嫌疑的人員，經出示相應證件，可以當場盤問、檢查」，應是兩名警員所指的法律條文。

內地居民身份證。（資料圖片）

至於律師提及「這條規定是在車站碼頭」，並引述《身份證法》，強調沒有「等場所」的意涵。翻開內地《身份證法》，當中提到「在火車站、長途汽車站、港口、碼頭、機場或者在重大活動期間設區的市級人民政府規定的場所，需要查明有關人員身份的」。

不過這只是其中一種查問身份證的情形，其他還包括「對有違法犯罪嫌疑的人員，需要查明身份的」、「依法實施現場管制時，需要查明有關人員身份的」、「法律規定需要查明身份的其他情形」等。

網民點睇：

「必須譴責濫用公權！」

「竟然沒把律師直接拖走，有進步了」

「就這樣走了？結局好像不應該是這樣的吧」

「這個律師命好，碰上好警察了。否則現在都無法開口說話了」

「社會需要這樣較真的律師。但是，這樣的律師要吃虧啊」

「這兩位警察學法不精」

「妨礙公務，進去關幾天就老實了」

