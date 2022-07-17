女兒因病逝世　家屬拍片批護士邊搶救邊玩手機　官方通報證清白

浙江省寧波市象山縣一名女童因病逝世，惟家長周日（17日）反映，醫生急救時，護士一邊用手按壓呼吸器，一邊玩手機，引發公眾關注。

象山衛生健康局回應稱，該護士在事發時正通過手機免提通話功能來聯絡另一名護士前來協助搶救。當局又公布該護士的通話記錄截圖，以證明其清白。



《極目新聞》報道，事發於象山縣第一人民醫院。患兒家長陳先生稱，7月14日，年僅3歲的女兒嘔吐了8次，但無發熱現象，於是到醫院檢查，急診室醫生為女兒做了血常規和腸道B超檢查，最後表示沒有問題，並為她打了止嘔針。

15日早上，女童體溫升至37.5°C，於是由家長帶到醫院的發熱門診就診，期間出現抽搐，院方後來將她轉到住院部4樓兒科。

網傳影片顯示，醫生正為病床上的女童做胸部按壓，一旁的護士用手按壓呼吸器幫助孩子呼吸，另一隻手正拿著手機。不少人認為，護士在搶救病人時看手機不妥，也有人認為護士可能正在用手機聯繫工作事宜。

陳先生稱，網傳影片是7月15日下午2時許拍攝，病床上的正是其女兒，「當時的搶救不能算很緊急的情況」。當天中午12時許，家屬曾收到孩子的病危通知書，預感到情況不妙，同日下午3時許，女童搶救後不治。

陳先生稱，自己之所以在網上公布影片，主要是因為對醫院的救治過程不滿意，「到現在我也不知道女兒的死亡原因到底是什麼」。他表示，死亡醫院證明（推斷）書上顯示女兒是心臟呼吸驟停，他已請第三方鑑定機構，將進行解剖鑑定。

當局公布該護士的通話記錄截圖，以證明其清白。（象山衛生健康局）

通報：使用免提通話功能聯絡他人協助搶救

象山衛生健康局發通報稱，涉事護士為象山縣第一人民醫院兒科副護士長。7月15日上午9時多，一名三歲患兒來象山縣第一人民醫院就診，因病情嚴重，醫院當即組織搶救，從上午11時許開始搶救，12時45分，因搶救無效，與家屬解釋後，家屬簽字同意放棄搶救。鑑於部分其他在場親屬的要求，醫務人員仍繼續實施心肺復蘇等有關措施進行搶救，至下午3時40分，宣布該患兒死亡。

通報續稱，網傳影片發生的時間約在下午2時55分，影片中的護士長和醫生已連續進行長時間的心肺復蘇操作，該護士長通過手機免提通話功能聯絡另一護士前來協助搶救。通話後不久，護士長準備再打給另一位醫生來協助搶救，就在按完手機開鎖密碼後，發現有家屬在拍攝影片，擔心引起誤解，隨即收起手機。在另一護士到崗協助後，該護士長親自叫本想用手機聯絡的醫生前來繼續協助搶救。

通報最後指，該護士長在搶救過程中因工作需要使用手機，並不存在主觀玩手機行為。