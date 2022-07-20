住宅樓下開寵物殯儀館？　居民憂屍體處理問題質疑店主無證經營

江蘇南京市有居民反映，有人在小區內開設「寵物殯儀館」，店外更放了一個焚化爐。居民認為，當局應該規範「寵物殯儀館」的開設地點，以及如何焚化、處理動物屍體等問題，「不然開在小區樓下，後面會有很大的隱患」。



《揚子晚報》報道，7月9日，南京建鄴區河西南一小區的業主群內，有人提到小區樓下一商舖為「寵物殯儀館」，差不多裝修完成。該店舖位於小區三期北門，門外紅色招牌寫上「貴州酒業」，店內是白色極簡裝修風格，一面牆上有很多半圓形的小洞，還有一個圓形平台，旁邊掛有十字架，店外停泊一輛黑色車，車內有焚化爐，爐內留有一些灰燼。

業主劉女士稱，她此前與房東和店主溝通過，房東願意退租，但店主不同意。由於沒有明確法律監管寵物臨終關懷、寵物殯葬等，居民只能向多個部門投訴，目前正等待南京市農業農村局、民政等多部門回覆，「我們自己家裏也養寵物，也想給寵物一個好的歸宿，但是這樣的店舖，應該有相應的規定，規範它的開設地點、開設規範等」。

店主：並非殯儀館

對於居民的質疑，店主回應稱，「安寵舍」的主題項目是寵物基因複製、寵物紀念品及其他寵物周邊，並非殯儀館，店內兩個告別廳可讓離世寵物的主人感受到中西方的文化背景，告別儀式可讓主人親手寫愛寵告別信，為愛寵定制專屬的紀念品；牆上的半圓形小洞是為了擺放愛寵的照片、紀念證和鮮花。至於焚化車，他並未投入使用，了解相關政策後已放棄焚化方案。

店主指出，民法中明確指出寵物是物，無人格化屬性，殯葬業所針對的主體是自然人，歸民政部門管，具有明確的人格屬性，「寵物殯葬這個行業就目前階段而言，從法律角度就是偽命題，所以壓根就不存在你們所說的寵物殯葬店」。他透露，自己特意去日本學習真正意義上的殯葬禮儀，「不知在此處為何變成令人嗤之以鼻的行業？我們自己都很希望國家能把寵物善終行業真正的標準化，我也會開一家真正的（寵物）殯葬店」。

居民：店主未領取營業執照

針對「寵物殯儀館」一事，有居民查到很多相關條款。首先，「安寵舍」並未領取營業執照，且註冊地在高淳，為何會開設在南京市內；《動物防疫法》第57條規定，任何單位和個人不得買賣、加工、隨意棄置病死動物和病害動物產品，且應申報檢疫；《南京市殯葬管理辦法》規定，遺體包裝用品、喪葬用品應當在殯儀館銷售。

對此，建鄴區市場監督管理局雙閘分局回覆稱，「安寵舍」暫未申請營業執照，根據《動物防疫法》相關規定，其主管部門為市農委，建議向農委反映。若此類店舖需要取得營業執照，還需要到農業農村局辦理動物無害化處理證件。

至於居民提出「不是說學校周邊不允許設殯儀館嗎？」的問題，當地文旅部門回應稱，依據《中小學用地保護條例》，暫無明確規定顯示「安寵舍」在其管轄範圍，條例中只明確酒吧、KTV等場所。負責小區的雙閘街道和新亭社區已接受業主遞交的資料，將向上級反映；新亭社區的工作人員表示，目前多個部門正對「安寵舍」進行商議「會診」。

律師：居民可進行民事訴訟

北京市浩天信和（南京）律師事務所周建律師表示，根據《民法典》第八條規定，民事主體從事民事活動，不得違反法律，不得違背公序良俗。無論是否從事寵物屍體火化活動，只要居民覺得「忌諱」，都可進行民事訴訟，「就算只是在店裏做哀悼、做骨灰飾品，但你開在小區樓下，很多中國人也是忌諱的。忌諱是一種民間習俗」。此外，居民可通過行政投訴的方式，要求農業農村局、環保部門及市場監管部門「執法前置」。

雖然寵物殯葬需求大增，但大部分機構都沒有相關審批手續。與正式的入殮師相比，寵物殯葬師也沒有明確的行業規範，無需考取資質證書。目前，市場上提供的服務流程包括接送、遺體清理、告別儀式、火化等，費用約800元，但有業內人士透露，不少商家還提供高僧超度、紀念影片、用動物的骨灰製作紀念品、將骨灰寄放在店內等，涉及的費用可高達數十萬元。