「暑假作業」要學生動員家中老人打疫苗？北海一區教育局：非強制

廣西北海市海城區教育局的官方微信公眾號上周三（6日）一篇名為《一份特殊的暑假作業》的文章引起關注，被指學生暑假作業要動員家中老人接種疫苗。近日，教育局相關工作人員表示，該「暑假作業」純屬自願，市民可自主選擇參加，並非強制的。



上述作業內容為，學校學生和幼兒園小朋友動員家裡60歲以上的爺爺奶奶、外公外婆，接種第一針新冠病毒疫苗，並提及這次特殊的暑假作業目標是保障家人健康。

作業內容。（北海市海城區教育局）

目前，該文章在該公眾號主頁已查詢不到，海城區教育局相關工作人員回覆傳媒查詢時表示，該「暑假作業」純屬自願，市民可自主選擇參加，並非強制的，惟未就其他信息答覆。而海城區政府一名工作人員則表示，政府各部門都在積極動員老人接種新冠疫苗，教育局也不例外。其又提到，目前只了解到轄區高德街道有佈置該「暑假作業」。

對此，高德街道辦事處一工作人員表示，該「暑假作業」是街道辦事處與學校、幼兒園一起提倡的，但有關活動已於周日（30日）暫停執行。而接種疫苗的情況需由其所在的學校和幼兒園統計，街道辦事處方面還沒有了解具體完成情況。

網民點睇：

全方位「圍剿」老頭老太太

一說自願就知道怎麼回事了

通報了才變成自願

純屬自願就是此地無銀

如果動員未成功，該小朋友會怎麼樣？

身為一個普通的正常人，經過幾十年的學習、理解、掌握、應用之後，對於「自願」一詞，到現今好像還是沒有「搞明白」其定義的「內函和外延」



近月以來，北海市衛健委多次發布海城區老年人疫苗接種的相關信息，如今年4月中旬曾發布海城區60歲以上的老年人接種首針疫苗，可享受一次價值250元人民幣的免費體檢。6月中旬，海城區委組織部、區督考辦和區衛健局三個部門聯合對區內60歲以上新冠疫苗接種情況進行督導檢查，要求確保今年7月底前完成60歲以上老年人第一劑接種率91.2%的工作目標。