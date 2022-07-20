有片｜安徽母遇車禍9歲童心肺復甦搶救　感動網友：真正的男子漢

安徽省合肥市肥東縣長江東路與鎮西路一交叉路口，一名女士昨（19）日騎電動車接兒子途中遭遇車禍暈倒在地，9歲的兒子在旁緊急為母親做心肺復甦，感動無數網友。



内地媒體《極目新聞》報道，肥東縣急救中心工作人員介紹，19日上午確實接到了這位女士，已送醫救治。

孩子父親吳先生昨日下午表示，其妻子經過救治已脫離危險，仍在住院治療。當時是妻子騎電瓶車接兒子回家途中遭遇的車禍，「我兒子今年9歲，我們也沒教過他心肺復甦，他自己從電視上學的。」

影片顯示，在一處交叉路口一位女士躺倒在地，附近還有一輛電瓶車倒在地上，女士頭部滲出血跡，一名小男孩不停為女士做心肺復甦，男孩急得大哭，嘴上不停呼喚著：「媽媽，媽媽。」

做心肺復甦無果，男孩又撐開傘為母親遮陽，附近有不少市民在幫忙打電話求助，還有居民也紛紛拿出紙張、衣物為倒地的女士搧風降溫，現場還有交警趕到提供幫助，直到120救護車趕到將女士送醫。

孩子為母親做心肺復甦。（網絡視頻截圖）

孩子做心肺復甦救母親感動無數網友，網友紛紛留言稱讚：「孩子體魄雖小，是一個真正的男子漢。」「孩子緊張又冷靜，及時施救，好樣的。」也有網友指出，男孩心肺復甦時按壓部位靠近腹部，是不對的，心肺復甦應該按壓雙乳之間。

當時的120救護車駕駛員楊師傅表示，他們趕到時發現女士已陷入昏迷，頭部有外傷，立即用擔架將她抬上救護車，在救護車上，女士稍微清醒了一點，最終該女士被送到醫院救治。楊師傅說，當時女士的兒子也跟著一起去了醫院，期間一直喊著「媽媽」，讓人動容。

心肺復甦關鍵4分鐘

中國政府網《緊急醫療救護常識》提到，對呼吸心跳停止的急症危重病人所作的搶救治療叫做心肺復甦。心肺復甦的目的是開放氣道、重建呼吸和循環。主要是意外事件中心跳和呼吸停止的病人，而非心肺功能衰竭或絕症終期病患。在溺水、車禍、雷擊、觸電、毒氣、藥物中毒、摔傷等事件中只要患者或傷者一停止呼吸、心跳，就應在第一時間搶救（最好在4分鐘以內開始）。

國務院應急管理辦公室2005年7月30日 曾經發表《初期心肺復蘇實施細則與注意事項》表示，復甦的首要問題是爭取時間，時間是成功與否的關鍵。在心跳停止後4分鐘內即開始初期復甦，8分鐘內開始後期復甦者的成功率最高。因此施救時機越快越好，早期開始復甦是提高成活率和腦功能完全恢復的基礎。有效復甦開始時間雖僅有分秒之差，卻常可嚴重地影響復甦效果。