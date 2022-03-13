有片｜河南父子車禍受傷被困　兒子求消防先救爸爸：我是癌症晚期

3月10日，河南鄭州發生交通意外，一對父子受傷被困。當消防員趕到現場救援時，受傷少年小雨（化名）卻因為自己是癌症晚期，請求消防員先救自己的父親。目前，父子二人正在醫院留醫，傷情穩定。



在車禍中受傷的楊先生稱，事發時正開車送兒子小雨去鄭州大學第一附屬醫院接受治療，在駛至距離醫院幾百米的地方時，他因為擔心兒子的病情而心神不寧，結果不小心開車撞上圍欄。救援現場影片顯示，當消防員準備將困在車內的小雨抬出時，他卻平靜地說出「我是癌症晚期，而且骨轉移了，請先救我爸」。

對於事故的施救過程，楊先生表示沒有太多印象，但模糊記得應該自己先被救出送到醫院。後來，他才從別人口中聽說，小雨要求消防員「先救我爸」。

目前，楊先生與小雨已轉入鄭州大學第一附屬醫院的普通病房，傷情穩定。楊先生透露，現年20歲的小雨在去年5月被查出橫紋肌肉瘤，不久後就從高中休學，此後定期在醫院接受診治。

小雨在事故中有兩根肋骨骨折，目前已經甦醒。提及獲救時說出「先救我爸」，他表示相對於救自己，可能救父親的價值更大一點，「就算我這次沒有事，出去以後肯定也會拖累家裡；而我父親被救出去之後，就算我有什麼事，家裏頂樑柱還在」、「有那麼一些事我是看得比命還重要的。在他們眼裏我最重要，在我眼裏他們最重要」。

車禍導致小雨有兩根肋骨骨折，目前傷情穩定。（極目新聞）

據介紹，楊先生在鄭州北三環附近的金馬智慧農貿市場經營一間糧油雜貨店。他表示，平時他和妻子二人打理店舖，生意一般，但小雨生病後已花費幾十萬元，家中經濟比較困難。

在楊先生父子車禍曝光後，其店舖受到不少關注，許多鄭州市民都特意到店購買各種糧食物資。金馬智慧農貿市場相關負責人表示，將為楊先生減免店租，而楊先生一家所在社區亦發動捐款，希望幫助他們解決家庭經濟困難。