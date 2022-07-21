鄭州水災1周年｜網民憶地鐵站獻花：近400生命，今祭奠也鴉雀無聲

河南鄭州「7·20」特大暴雨導致398人死亡及失蹤，微博網民於事件一周年之際自發發文悼念，但微博話題一度被封，部分圖片也被刪除。此外，網傳不少市民向花店買花遭拒，傳言有店主稱，當局已下令全市花店不得將鮮花出售給試圖參加悼念「7·20」活動的人。

有網民發布淹水地鐵站出口的祭奠鮮花，對比一年後同一地鐵站已若無事發生，不禁感歎「近400條生命。今天，連祭奠都變得鴉雀無聲」。



2021年7月， 河南省鄭州市發生罕見暴雨，造成多人死傷。地鐵站淹水的影片當時在網絡瘋傳，引發全民關注。事後當地政府隱瞞死亡人數，及後又數度追加，落差達過百人。

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另有網傳影片顯示，鄭州民眾自發紀念「7·20」一周年，地鐵5號線沙口路站花海在人行道上綿延數十米，獻花的市民仍絡繹不絕。可能因為擺放範圍受限，後來的市民捧著鮮花打轉，沒有擺放的地點。疑似官方所設的封鎖線外，還有數以百計的市民聚集，陸續進場。現場周圍疑似有便衣人員戒備。

但也有當地市民在網上爆料，中午在花店預訂兩束鮮花，打算下班後去隧道旁悼念死者，但突然接到花店取消訂單的通知。店主說，當局已下令全市花店不得將鮮花出售給試圖參加悼念「7·20」活動的人。還有網民在微博開設「#河南鄭州7·20特大暴雨一周年#」話題，但話題一度被封，分享的大量圖片疑似都被屏蔽。

今年1月21日，國務院發布的關於鄭州特大暴雨災害調查報告稱，截至2021年9月30日，鄭州市因災死亡失蹤380人，其中在不同階段瞞報139人。不過，最終的傷亡數字仍然遭到民間一些聲音質疑。