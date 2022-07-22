張小泉再爆拍蒜斷刀！珠海女刀斷割手指　血濺滿地縫4針獲賠417元

國貨老字號刀具「張小泉」日前爆發爭議，有消費者在家用張小泉菜刀拍蒜，結果刀身斷成兩截，張小泉客服事後回應稱「不能拍蒜」，引發網民關注。

近日，珠海有消費者使用張小泉菜刀拍蒜時重演斷刀事故，此次事件更造成事主手指被割傷，女事主形容傷口非常深，「滿地的血、去醫院縫了4針」，而張小泉給出了417元（人民幣．下同）的賠償。



《北京青年報》報道，珠海市民韓女士在家做菜時拍蒜，才拍第二顆蒜時，菜刀就突然斷裂，將其手指割傷。韓女士表示，當時就矇了，因為滿地都是血，後來去醫院，醫生說需要縫針，一共縫了4針。事後，韓女士「一想到如果刀片飛出去割到了其他地方就非常後怕」。

事發三日後，韓女士終於得到商家回應。商家賠付了醫藥費及刀具費共417元，對方提出補發刀具被她拒絕，她準備換其他品牌的刀具。

對此有網民表示：「太可怕了，就賠了醫療費和刀費，痛是自己身體痛，這傷口好可怕」。

據此前報道，廣州一名女子用張小泉菜刀拍蒜時刀斷成兩截，售後客服回應查詢時更指「菜刀不能拍蒜」，事件導致張小泉股價腰斬。有網民翻出「張小泉」總經理夏乾良的一段受訪片段，片中夏乾良直言中國人切菜方法不對，「所有的米其林（米芝蓮）廚師都不是這樣切的」，「你學了幾十年的切菜是錯的」，結果再次引起網民熱議。