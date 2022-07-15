張小泉菜刀陷斷刀風波且股價腰斬　負責人：或研發專門拍蒜的刀

日前，廣州市民王女士用老字號品牌「張小泉」菜刀拍蒜時，刀居然斷成了兩截，之後向客服查詢獲回應稱刀「不能拍蒜」，引起坊間熱議。

周四（14日），張小泉相關責任人回應事件時再表示，公司可能會研發專門用來拍蒜的刀。

據報道，張小泉上市半年股價腰斬，有內媒評論道「誰都不希望具有光榮歷史的菜刀企業陷入發展迷茫，但顯然，要真正走出困境，贏得消費者的心，張小泉需要表現出更為誠懇、謙遜的內涵來」。



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據早前報道，斷刀事件後，王女士向張小泉客服投訴，指該把刀很離譜，一拍蒜就斷，質疑沒見過這麼脆弱的刀，「刀還能拍蒜嗎？」然而，客服直截了當地回應「不能」。王女士之後將經歷在網上公開，引起熱議。周三（13日），張小泉自營店工作人員表示，不建議用他們的刀具橫拍食物，若掌握不好力度會容易斷柄。不過，當被質疑涉事菜刀並非刀柄斷裂時，上述客服則改口，指雖然購買已經超過90天時間，但可以申請換貨。

據《南方都市報》周五（15日）報道，張小泉電商自營店顯示涉事菜刀為標價99元（人民幣．下同）一把的「斬切刀」，其在商品詳情頁有「勿拍」的提示，至於其他在售菜刀，部分在介紹詳情頁最後會有「切勿用刀面拍打食物」的溫馨提示。

張小泉相關負責人周四回應查詢時表示，公司已聯繫了王女士溝通，後者也反饋涉事菜刀為2020年9月訂單，不要求退款。目前解決方案為王女士在旗艦店選擇一款心儀商品，直接贈予，並由廠商直接郵寄。對於菜刀不能拍蒜被質疑，前述負責人表示，張小泉所有產品線的研發和新產品的開發工作都遵循公司3年滾動的研究和發展體系，在本次的研發戰略週期內，結合消費者的需求，公司可能會研發專門用來拍蒜的刀。

內媒《現代快報+》評論指，用菜刀的確有講究，但菜刀是賣瓜的王婆都隨便玩的東西，不是「易碎品」，非要把菜刀整成不食人間煙火的「高精尖」不可，只能說明意識「跑偏」了。這麼多年來，人們極少聽聞菜刀被拍「斷」的故事，這本身也說明菜刀通常具有的「秉性」是值得信賴的。換言之，涉事菜刀何以爆出「斷刀」奇聞，值得企業好好調查研究，搞清楚究竟是偶一「斷」之，還是一批產品出了問題，都可能一拍兩「 散」？如果是後者，那就說明事大了，企業可能有召回同批次產品的必要。

文章又指，無論如何，把事件從質量疑影中硬生生拽出來，標上「使用不當」、「大度退貨」的標籤，便遠離了事件的主旨，有一點避實就虛、王顧左右而言他的意味。

另一媒體《北京青年報》則指出，如果企業方面充分盡到了菜刀不能橫拍的告知義務，「拍蒜斷刀」就無責或責任較小，但如果事先未盡到告知義務，就應當為此承擔一定的責任。

其續指，商家不想告知產品瑕疵一般不外乎兩個原因，一是擔心公開瑕疵影響產品銷售，二是缺乏法律意識和消費者權利意識，無論哪個都不利於維護消費者權益，也不利於企業提高生產經營水平。希望品牌和企業都能依法告知產品瑕疵，讓消費者明明白白消費，避免因「菜刀能不能拍蒜」之類爭議影響企業品牌形象和社會形象。

張小泉品牌是最早一批被國家商務部評為中華老字號的民族品牌。（北京青年報）

公開資料顯示，張小泉品牌始創於明崇禎元年（公元1628年），至今已有近400年歷史，現為集設計、研發、生產、銷售、服務於一體的現代生活五金用品企業。該品牌是最早一批被國家商務部評為中華老字號的民族品牌，在2006年，其剪刀鍛制技藝被國務院列為第一批國家級非物質文化遺產。

不過作為老字號，張小泉最近遇到的麻煩卻不止斷刀事件，還有上市半年股價腰斬的情況。截至周四收盤，張小泉股價僅剩17元，相比最高點累計跌幅達55%，最新總市值僅剩26.5億元，累計蒸發超32.4億元。