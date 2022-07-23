上海疫情趨緩老人院仍禁探視：鐵皮封門4個月　來訪的子女都哭了

由於上海疫情得到有效遏制，7月1日起，當地各養老機構調整人員進出管理等疫情防控措施，家屬可預約探視。不過，出於種種原因，一些養老院目前還沒有恢復親屬探視。

市民姚女士近日表示，其母親住在徐匯區梅隴敬老院，目前還是沒有恢復親屬的探視，院方還是把大門用鐵板封得嚴嚴實實，老人已經是90歲高齡，久久無法見面，這讓子女們非常焦急。據姚女士介紹，這輪疫情剛開始的時候，姐妹倆還能隔着門縫看看老母親。



姚女士表示，從門縫裏看，只有半個窗口的縫，看不到對方，「就是頭硬撐，撐進去一點點，我媽坐在輪椅上，站不起來，我手拉不到她，半個身體拼命伸進去拉住她的手。」

她說，後來梅隴敬老院的大門用鐵皮封上，連從門縫裏看一眼都不可能了，院方偶爾也會通融下，讓她們扒着門縫勉強看到母親，但這難以緩解家人之間的思念，姚女士希望能把鐵皮拆掉，就算距離兩米也沒關係，只要讓母親看到她們就好，「現在一點點也看不到，真的心裏很難過」。

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21日，梅隴敬老院封閉大門的鐵門已拆除，姚女士姐妹稱，看到鋼板拆掉覺得很激動，兩人終於可以隔着五米的安全距離和老人見面。

兩個女兒拼命朝母親揮手，老人終於看清了她們——哪怕再遠，看一眼也是安慰。

賀先生也是四個月來第一次見到老母親。他說：「從疫情到現在，4個多月了沒有見到娘，終於看到了，心裏是很激動的。」

疫情打亂了養老院裏的生活，也給養老院帶來了前所未有的挑戰。一是染疫對老人的影響，二是院裏老人經受的孤獨感。

院方表示，拆裝鐵板都是按相關部門要求操作，主要出於防疫考慮。預計於下週開啟入院探視的預約。院長張晨陽說：「徐匯區的中高風險地區已經清零了，所以可以有序開放老人的預約探視，進我們院子但是不能進生活區，面對面保持距離探視。」