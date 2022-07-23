老漢參加「純玩團」疑未購物被鬧到猝死　假證導遊勸遺屬「覺醒」

廣東湛江的戴女士7月初帶父母報「純玩團」至湖南長沙旅行，最後一日返程時，因未購買導遊推銷的特產被罵，75歲父親在車上與導遊爭吵過程中，心臟驟停猝死。

事後，涉事導遊被揭持假導遊證。但旅行社和導遊拒絕對老人去世負責，導遊更卸責稱，本來大家玩得很開心，「你們不站起來吵，你爸爸會走嗎？」，更放話勸遺屬「覺醒」。



據戴女士介紹，7月初，她通過涉事旅行社報名了名為「五星高端火鳳凰」的旅行團，帶着父母和三個姐妹出行。她回憶當時看到宣傳冊顯眼位置寫着「一價全含，0自費0購物」，令每次旅遊都選擇「純玩團」的她感放心，結果鬧出人命。

戴女士說，4天行程從第二天開始就出現購物行程，導遊帶他們去賣銀飾的店，但他們沒有買。最後一天上午被帶到特產超市，他們不想買，但男導遊堵在門口不讓走，問為甚麼不買東西，「我說不喜歡，他說也可以買了送親人，後來我們買了將近600塊的東西，才讓我們出來。」

行程結束後，大巴將遊客送到酒店即散團。然而在回程路上，男導遊肖某又開始售賣特產。「一開始是黑茶葉，我說我不喝茶，他說可以買回去送給其他人，我當時還很客氣，說我真的不需要。」戴女士說，肖某在車上從前到後逐個推銷後，又拿出臘肉和魚乾售賣。

涉事旅行團行程宣傳海報。（澎湃新聞）

「他一直讓我們試吃，我說肚子不舒服就不吃了，也不想買，誰知道他就開始破口大罵，說我們來了不消費，這裏不歡迎我們，我們對司機的辛苦不懂感恩」，戴女士說，被罵後父親的情緒明顯激動，說了兩句後被母親勸止了，但導遊卻仍未停止，她和朋友與肖某在車上爭吵起來，她質問導遊談感恩，卻為何不感恩他們花錢來旅遊。

就在雙方爭吵時，戴女士的父親突然失去意識，「他這麼大年紀也沒被人罵過，我感覺他是氣不過，一口大氣沒上來，就被氣死了。」其父失去意識後，肖某立刻返回車前座位，被人下去提醒後才撥打急救和報警電話。大巴到達高速路口與救護車匯合後，醫生確認戴女士的父親已經去世。「現場醫生說可能是猝死，沒想到我父親活生生一個人，就這樣突然沒有了。」

戴女士稱，父親今年75歲，一直身體健朗，沒有高血壓、心臟病等疾病，連感冒都比較少，此前還曾獨自前往北京旅遊。「他在老家還做生意賺錢，我們五個孩子經常和他在一起，他的身體情況我們很清楚，要不然也不能帶他坐飛機旅遊。」根據慈利縣人民醫院開具的《居民死亡醫學證明（推斷）書》，上面對老人的死亡原因認為是：「心臟驟停：心梗？其他？」。

涉事導遊：「你們不站起來吵，你爸爸怎麼會走」

事發後，戴女士的家人均到達長沙，要求張家界萬眾國際旅行社給出一個說法，「期間那個男導遊還給我們發微信，把責任推到我們身上，還說讓我們覺醒。」根據戴女士提供的聊天記錄，肖某稱：「我們一車客人都玩的開心，你們兩個女的當時不站起來與我吵架，說甚麼投訴我，說甚麼零購物……你們不站起來吵，你爸爸怎麼會走……」。

戴女士稱，在協商過程中，她才知道和她們發生爭吵的男導遊肖某並沒有導遊證，「他拿的導遊證是假的，為甚麼會讓一個無證導遊來帶團？」

針對上述情況，7月21日，涉事導遊肖某表示，事發後公司已經讓他停職在家，等待調查結果和處理方案。

行程介紹中提到安排在土特產超市購物。（澎湃新聞）

他稱，當時一切都是按旅行社規劃的路線走，也不存在強制購物行為，「那個苗寨阿婆的店實際上不能算是購物點，因為苗寨都是景工住一起的，景區裏面也會賣東西，我也是按照行程帶客人去遊覽的」，又指去特產超市時，他只是在門口等待，沒有阻止遊客出門。

對於雙方的爭吵，肖某稱，回程時他只是在幫司機賣土特產，50元一份，當時戴女士等人坐第一排，於是先詢問他們。「他們說臘肉吃不慣，我說那還有小魚可以嘗一下，他們就生氣了，站起來說這個是純玩團，為甚麼一路下來都在賣東西，還說要投訴我。」

稱推銷只是當地人情世故「講感情」

肖某稱，他並未罵人，而是嘗試解釋，「我說師傅也為我們開了幾天車，只是給師傅捧個場，覺得好就買，覺得不好也不用多說。全程我和她爸爸沒有任何接觸，也沒有對着老人吵」，「他們一直說報的是純玩團，我就說這個買東西和純玩團沒有關係，湘西講究的是人情世故，講感情，你到我們這邊旅遊，喜歡就買一點，不喜歡就不買嘛。」他認為，自己未強制要求客人購物。

不過，在該旅行團的出團通知書上，行程單裏並沒有安排購物點，但在接待標準一欄裏，備註了「全程安排一個土特產超市」。其中還註明「全程優秀國證導遊服務」。

肖某承認自己的導遊證是假的，是找朋友「花了點錢做的」。他表示，自己以前在外地打工，當地旅遊業發展後開始在張家界景區帶散客，去年進入萬眾國際旅行社，一直都沒有導遊證，但最近導遊不夠用，自己沒有導遊證進入景區要買門票，所以做了假的。肖某稱，事發後他也曾給家屬發微信道歉，希望家屬盡快讓老人入土為安。

旅行社：救護車趕到時已去世 證明是自身疾病

據悉，涉事旅行社成立於1997年，是當地的老牌旅行社，曾多次因虛假宣傳、安排另行付費旅遊項目、未徵得旅行者書面同意委託其他旅行社履行包價旅遊合同等情況，被張家界文旅局處罰。7月21日，旅行社對接負責人周某稱，目前雙方正在縣文旅局的協調下進行溝通，但旅行社和導遊對老人的去世都不負有責任。

假導遊證。（澎湃新聞）

「當地警方也立案調查了，當時導遊爭吵只是和死者女兒之間發生爭吵，和死者沒有吵，也沒有肢體接觸，派出所當場就問了全車的客人，客人們作證後，才讓大巴和導遊走的」，他稱，目前警方已經斷定導遊沒有刑事責任，也不屬於治安事件。周某稱，當時老人是突然不舒服而失去意識，「沒有任何外力因素導致他死亡」，又指救護車趕到時已去世，「可以判斷是由於疾病導致的死亡」。

周某說，經公司調查，該旅行團的行程全部按照初定行程遊覽，「沒有多走一個地方」。但宣傳「0自費0購物」的團為何會出現購物店？他稱，「行程裏確實沒有安排正宗購物店」，「目前國內景區都已經商業化了，比如苗寨銀飾，實際上是苗寨景區裏的購物店，我們旅行社也沒辦法避免。」

而行程最後一天安排的「特產超市」，他稱「不屬於傳統的購物店」，因一般購物店是賣翡翠、珠寶，「我們這個店叫『湖南印象』，就是賣土特產的，客人願意買就買，不願意買就不買。」

周某承認，導遊在車上售賣東西是不被允許，「問了導遊，他說是幫司機賣的土特產，這個也是我們行業的潛規則，畢竟司機也辛苦幾天了，客人願意買就買。幾乎車上所有的客人都買了，他們一家人沒有買，導遊就說要不支持一下，他們就吵了起來。」周某稱，導遊並未罵客人，而是因客人要投訴，在和客人進行解釋。

他說，事發後公司已對肖某停職，而死者家屬提出100萬賠償，「按照保險，旅遊中正常死亡最高賠付5萬，我們給客人買了兩份保險，也就是10萬，再加上我們公司出於人道主義可以出幾萬塊錢，最終的數額他們不滿意。」他稱，如果無法與家屬達成一致，建議家屬通過司法途徑解決。

7月22日，張家界文旅局工作人員稱，目前雙方就賠償方案已經達成一致。對於導遊和旅行社在該行程中是否有違規行為，正在調查中。家屬戴女士同日表示，在內媒介入後，21日當晚雙方初步達成一致。張家界萬眾國際旅行社相關負責任人周某稱，最終雙方一致同意賠償29萬元，「一部分是保險賠付，一部分是公司出於人道主義給的」，對於導遊的行為另行處理。