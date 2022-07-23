飲凍嘢後險喪命！哈爾濱男子狂吐1000ml鮮血　醫生這樣提醒

內地多城連日遭遇高溫天氣，飲食「凍嘢」成了多數人消暑降溫的佳選。不過，黑龍江哈爾濱一名男子因一口氣飲下一支冰凍飲品，竟然狂吐了1000ml的血。



哈爾濱一名男子因一口氣飲下一支冰凍飲品，竟然狂吐了1000ml的血。（新聞夜航）

近日，哈爾濱醫科大學附屬醫院急診區發生驚人一幕，據閉路電視拍攝畫面顯示，一名身著白色T恤的男子邊走邊彎下腰狂吐鮮血，醫院地面血跡斑斑，有旁邊的人快速走開。

當值醫護見狀，即時將男子送去搶救區搶救。據了解，該名男子今年38歲，身體綜合狀況良好，導致他吐血的竟是一支冷凍飲品。男子介紹指，由於天氣炎熱，他一口氣喝下一支凍飲，隨後便出現不適症狀。

醫生介紹指，因大量凍飲快速進入消化道，導致了患者消化道黏膜產生強烈的痙攣，從而造成賁門撕裂、消化道出血，而在嘔吐過程中又進一步造成了食道和胃部連接處的黏膜撕裂，病情較為兇險。

在經過及時處置以及輸血，男子的生命體徵逐漸恢復平穩、脫離險情。醫生指，患者吐血時已是休克初期，屬於朦朧狀態，若在院外發生這種情況，未有得到及時救治，則很有可能造成生命危險。

醫生還提醒，冰凍食品、飲品會對消化道產生刺激，要依據個人的情況減少進食量和降低進食速度。醫生又稱，由賁門撕裂導致患者大出血的情況並不少見，一旦發生，就可能有生命危險。