真的「被熱死」！內地爆多人熱射病不治　專家籲勿為省錢不開冷氣

全球暖化導致高溫異常天氣，部分地區高達40℃以上。嚴重中暑引發的「熱射病」致死率高達80%。不過不少人仍然掉以輕心，在酷暑下進行高強度工作或在室內不開冷氣，導致逝去生命。



內地傳媒近日報道多宗因熱射病死亡或陷入重症的案例。當中不少是為了省錢而不開冷氣的長者。惟今年氣候異常高溫，一些長者未能捱過去。

安徽速遞分揀員不治 廣州同行昏迷過月

最新一宗案例是7月19日凌晨，安徽合肥一名51歲擔任速遞分揀員的男子因多器官功能衰竭不幸離世，其15日凌晨被急救車送醫時體溫高達41度，處於深度昏迷狀態。深切治療部醫生表示，患者是在分揀速遞時暈倒，送到醫院時已深度昏迷，體溫41度，呼吸不太好，緊急搶救後轉入深切治療部進一步救治。由於病情危重，雖搶救下患者仍不治。

廣州速遞員熱射病昏迷逾月。（網上圖片）

據悉，合肥天氣連續高溫，中暑患者激增，這些病人的共同點都是高溫天氣下沒有及時進行降溫防護。僅合肥市第二人民醫院，10日便接診40多名中暑患者，其中重症近10宗。有人自認為炎熱不會致死，忍一忍就過去了，殊不知體內的調節功能已經紊亂。

速遞工作者成為患熱射病的高危人群，1個多月前，廣州32歲的速遞員小林（化名）在悶熱的倉庫裏整理速遞貨物時突然昏倒，轉至廣州暨南大學附屬第一醫院後確診為「熱射病」。經過一個多月的搶救，小林雖沒有生命危險，但由於大腦損傷嚴重，仍在昏迷中。

浙江老人體溫達42℃ 搶救無效死亡

而在浙江杭州，7月11日晚10時左右，李大伯已有發熱症狀；7月12日早晨5點，家屬叫不應李大伯，急忙撥打120將他送至浙江醫院三墩院區急診，被送到醫院時，李大伯人體核心溫度達到42℃，並且由此引發了肝、腎、心臟、腦、凝血功能等多臟器官功能損傷，經搶救後不治。

高溫下不少長者中暑，更有人罹患熱射病。（網上圖片）

無獨有偶，7月12日凌晨2時，當地65歲的趙大伯亦出現嘔吐乏力症狀，下午5點出現昏迷，被緊急送醫。家人表示，當時家中冷氣壞了沒開，趙大伯隨後在深切治療部搶救，未脫離危險。

專家提醒，市民一定要做好防暑降溫，尤其是高溫作業下的勞動者或者上了年紀的老人切不能大意。上海長征醫院的專家也提醒，居家時打開冷氣或電扇，間斷開窗保證室內外空氣相對流通，家中老人千萬不要因為節約電費而不開冷氣。