華為招聘「天才少年」年薪高達201萬　常監陳黎芳：招聘用的語言

華為招聘官微前（22）日發布「天才少年」招聘計劃。「天才少年」項目是由華為創始人任正非在2019年發起的，用頂級挑戰和頂級薪酬吸引頂尖人才的項目。據任正非簽發的總裁辦電子郵件顯示，「天才少年」年薪分為三檔，最高檔為182萬元-201萬元（人民幣．下同）；第二檔為140.5萬元-156.5萬元；第三檔為89.6萬元-100.8萬元。



內地媒體《每日經濟新聞》報道，7月22日，華為招聘官微發布「天才少年」招聘計劃。這是自4月25日之後，華為今年第二次面向全球發出「天才少年」召集令。

2022年加入華為「天才少年」計劃的畢業生有4位。包括復旦大學信息科學與工程學院博士畢業生林田、西安交大電信學部2022屆博士畢業生賈鵬和孫飛揚、南京大學計算機科學與技術系2022屆博士畢業生金熠波。

華為「天才少年」計劃，是任正非發起的用頂級挑戰和頂級薪酬去吸引頂尖人才的專案。(房東經濟學)

報道提到，2020年加入華為的「天才少年」張霽是華為「天才少年」最高檔201萬年薪的一員，拒絕過其他公司超過360萬元年薪，加入華為是希望自己能夠為華為做出一點貢獻。

他說：「對我來說，在華為『最艱難』的時候加入，也是希望自己能夠為華為做出一點貢獻，所以我也呼籲更多的青年才俊加入華為，幫助華為渡過難關，讓世界刮目相看。」

任正非說，華為公司未來要拖著這個世界往前走，自己創造標準，只要能做成世界最先進，那我們就是標準，別人都會向我們靠攏。（CGTN）

2019年6月20日任正非在EMT 《 20分鐘》的講話中說：「公司每個體系都要調整到衝鋒狀態，不要有條條框框，發揮所有人的聰明才智，英勇作戰，努力向前衝。華為公司未來要拖著這個世界往前走，自己創造標準，只要能做成世界最先進，那我們就是標準，別人都會向我們靠攏。」

他表示，19年從全世界招進20-30名天才少年，20年從從世界範圍招進200-300名，鑽活組織，激活隊伍。他相信未來3-5年公司會煥然一新，換槍換炮，打贏戰爭。

華為陳黎芳：「天才少年」是招聘用的語言

不過，華為常務監事、公共及政府事務部總裁陳黎芳21日與社招新員工的座談紀要中，陳黎芳被問到華為引入了很多天才少年和大量留學生，華為是否有差異化的培養方案。

陳黎芳表示，每個人都有自己的特點，組織的重要責任，就是要發現每個人的長處，然後把它用在擅長的地方，這個企業才能生生不息、活力無限。特別鼓勵大家要去發現自己的長處，使勁地用自己的長板，而不是把特別多的精力投入到補短板上。

陳黎芳認為，「天才少年」也好，「博士」也好，這些都是進華為之前的標籤，是一些招聘用的語言。但這些標籤不意味著貢獻，「天才少年」進入華為後也需要成長，不可能永遠當少年，最終還是要看實際發揮的價值和貢獻。