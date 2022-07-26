日防衛白皮書關切台灣　國台辦：日無權說三道四，民進黨死路一條

日本政府22日發布2022年版防衛白皮書，關切台灣局勢與中國威脅。繼中國外交部指稱「干涉內政」後，國台辦昨（25）日稱，日本在「向台獨勢力發出嚴重錯誤信號」「民進黨當局和「台獨」分裂勢力，企圖勾連外部勢力倚外謀「獨」、以武謀「獨」是死路一條。背叛民族利益，必將受到歷史的嚴懲」。



台灣媒體《中央社》報道指，日本今年的防衛白皮書，有關台灣局勢的記載頁數比去年版倍增。其中指出，台灣局勢的穩定對日本的安全保障而言、對國際社會而言是很重要的，日本有必要保持更密切關注。

蔡英文2019年5月28日抵達國道一號彰化戰備道後，首先前往指揮臺聽取演習狀況報告，並視察戰備道起降實兵操演。（總統府）

國台辦發言人朱鳳蓮25日就日本發表《防衛白皮書》表示，世界上只有一個中國，台灣是中國一部分。台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉。

她表示，日本政府的《防衛白皮書》無權就台灣問題說三道四，其渲染所謂大陸對台「軍事威脅」，無視台灣是中國一部分的事實，無視台灣問題是中國內政的實質，嚴重違反國際關係基本準則和中日四個政治文件精神，嚴重違背一個中國原則，向「台獨」分裂勢力發出嚴重錯誤信號。我們對此表示強烈不滿和堅決反對。

她表示，日本對台灣殖民統治50年，犯下的罪行罄竹難書，給台灣同胞帶來深重災難。我們告誡日方，台灣是中國的台灣，日本政府無權置喙。日本作為在台灣問題上負有歷史欠賬的國家，應該做的是汲取歷史教訓，更加慎重妥善處理涉台問題，而不是顛倒黑白，更不是別有用心地打「台灣牌」，企圖「以台制華」。我們要求日方深刻反省歷史，切實遵守中日四個政治文件精神，立即糾正錯誤。

朱鳳蓮指出，我們正告民進黨當局和「台獨」分裂勢力，企圖勾連外部勢力倚外謀「獨」、以武謀「獨」是死路一條。背叛民族利益，必將受到歷史的嚴懲。

日本放送協會（NHK）報道，白皮書指中方不斷在尖閣諸島（中方稱釣魚島）附近作出單方面改變現狀的嘗試，並與俄軍加強軍事合作，展開轟炸機聯合飛行等行動，內容稱中方舉措令人強烈擔憂能否維護地區及國際社會安全。

已故前日相安倍晉三2021年12月發表視訊演講時說：「台灣有事等同日本有事，也等同日美同盟有事」，也曾引發中國外交部和國台辦強烈批評。