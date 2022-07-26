蚊都會怕熱怕凍？　高溫天氣下吸血慾望降低　40℃基本不能存活

全球各國都受到熱浪侵襲，幾乎每日都有35℃或以上的高溫。除了人類減少外出，就連往年活躍於夏季的蚊蟲都消失無蹤。

專家介紹，蚊一樣會怕熱怕凍，若天氣超過35℃，蚊的活動能力就會大大減弱，吸血的慾望也會大大降低。



傳染病防制所金彬彬醫師介紹，每年4月到11月，杭州市疾控中心每個月都會監測蚊蟲密度，而今年7月的蚊密度低於6月。

以誘蚊燈法監測為例，7月份的監測密度大概是3.82隻/（燈·夜），上個月的密度大概是4.72隻/（燈·夜），本月的蚊密度比上個月下降約30%。與去年同期相比，蚊密度大概下降30%至40%。

據介紹，蚊生存的最適溫度為25℃至30℃，超過35℃活動能力就大大減弱，40℃基本不能生存。此外，濕度對蚊的存活影響很大，一般合適的相對濕度為60%至80%，若濕度低於40%，蚊的活力就會變差。

金彬彬表示，蚊的生活周期分為卵、幼蟲、蛹和成蟲四個時期，前三個時期都是在積水內。由於今年7月的室外氣溫高，導致地面小積水溫度高，水分蒸發快，令蚊蟲無法完成一個生長周期；而室外溫度基本在35℃以上，地面溫度更高，蚊蟲的活力亦大大降低，繼而導致尋找宿主吸血的慾望也降低。

對於蚊蟲數量變少，金彬彬指出，其實是市民被叮咬次數減少，所以主觀上感覺蚊的數量減少了。受高溫影響，部分蚊蟲或因高溫死亡，或因為活力降低選擇在陰涼處棲息，待氣候適宜時，就會外出尋找宿主叮咬、繁殖，完成生命周期。

據悉，夏末初秋的蚊蟲最多的時節。對於9月後天氣轉涼，蟄伏的蚊蟲會否再次活躍，迎來蚊蟲叮咬的高峰期，金彬彬解釋，若蚊蟲不吸血，壽命約30天，吸血後能存活30至60天，最長兩個月，「按照目前這樣的高溫環境，到了9月高峰期的時候，理論上來說可能蚊密度會比往年少一點，但是實際蚊密度還是要根據監測的結果」。

金彬彬介紹，蚊蟲會不斷適應進化，長期使用某一種殺蟲劑，會令蚊蟲產生抗藥性，建議市民可輪換使用不同的殺蟲劑，滅蚊的效果會更好。