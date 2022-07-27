95後女生分享勵志人生被盜用成廣告　因髮色慘遭網暴決定維權起訴

浙江師範大學2022屆本科畢業生鄭靈華，近日得知自己被保送研究生後，便拿着錄取通知書向病床上84歲的爺爺送上驚喜，更將這一幕拍成照片和影片上傳至社交平台。

然而，有網民及營銷號卻看圖作文，造謠「老人帶病考取研究生，娶了一個小女生」、「專升本考上浙大後爺爺哭了」等，鄭靈華更因為染了粉色頭髮而遭到網暴。



《中國青年報》報道，鄭靈華活躍在多個社交平台，平日喜歡記錄生活中小事、旅途見聞，還會分享考研經驗以及自己喜愛的音樂。

鄭靈華憶述，她自小由爺爺照顧，從記事起，爺爺幾乎每天都送她上學、接她放學，買菜煮飯洗衣服，「替代了媽媽的角色」。爺爺退休後，就在路邊擺攤修理單車，也做些木工。每到期末回家，爺爺總會塞些現金讓鄭靈華存起，她也不知道一個老人家是如何賺到錢，「現在想好難過」。

中考前，鄭靈華參加美術集訓班，父親不同意報名，爺爺卻偷偷將報名費用塞到她手中。高中時，音樂老師聽她唱歌有天賦，建議她轉學音樂。由於音樂生需要練鋼琴，爺爺便用其退休金購入一台鋼琴，「在我們這樣的家庭擁有一台鋼琴是不容易的事」。

去年12月，爺爺因腦梗、心梗、腸癌中晚期住院。鄭靈華直言，在每一個關鍵人生節點，爺爺都一直支持她，而繼續讀研是爺爺對她的一個心願。

7月13日，鄭靈華收到華東師範大學的研究生錄取通知書，但她不捨得拆開信封，反而想讓爺爺第一眼看到。病床上的爺爺日漸消瘦，視力模糊，鄭靈華便將通知書上的內容，一字一字讀給爺爺聽。

當天，鄭靈華將自己與爺爺短暫相聚的照片、影片，在多個社交平台上分享，她更在朋友圈寫上「我考研的動力之一是能夠讓爺爺親眼看到我上研究生，並以我為驕傲」。

然而，讓她意想不到的是，短片平台上有用戶盜用其圖片和事蹟，並改成「專升本考取浙大」，以此推銷筆記、賣書。在某社交平台上，一個擁有逾30萬粉絲的用戶亦盜用其圖片，並發布一條「我的碩士錄取通知書」的動態，3張配圖來自鄭靈華與爺爺相聚的畫面。

不止被人盜用圖片，鄭靈華更因為一頭粉紅色頭髮遭到網暴，「一個研究生，把頭髮染的跟酒吧陪酒一樣」。有網民甚至分不清鄭靈華是圖中的老人抑或女生，誤認成「老少戀」對其一頓辱罵，又指責鄭靈華「吃人血饅頭」、「拿自己爺爺炒作」，更將攻擊瞄準師範生、藝術生是「不配當老師」、「染髮的都不是好人」。

面對網暴，鄭靈華選擇走上維權之路，與無數個難以定位的網暴者、營銷帳號，以及多個互聯網平台交手。她檢索、捕捉網暴者和營銷號的侵權內容，又要和某些平台繁瑣甚至「故意為難」用戶的投訴規則鬥智斗勇。

經過複雜繁瑣的維權後，她公證了上千條嚴重侮辱性的內容，準備起訴網暴者，「不想放過每一個網絡暴力的人」。鄭靈華明言，自己不會倒下，更不會自殺，希望侮辱教師行業、音樂生、華東師範大學、爺爺和自己的網暴者一個都逃不了，「我的戰鬥才剛剛開始」。