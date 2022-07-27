百年化妝品牌Maybelline將關閉中國實體門店　重心轉移網上

擁有過百年歷史的化妝品牌「Maybelline」周二（26日）傳出將陸續關閉中國所有線下門店，並將重心轉移至網上，引發廣泛關注。



對於消息，Maybelline官方進行了確認，客服表示，的確收到通知，品牌的線下專櫃將陸續關閉。消費者暫可到屈臣氏購買Maybelline產品，不過種類沒那麼齊全，網上的種類會更齊全。客服未有透露關閉線下櫃檯的原因，也不確定後續是否會重新開線下門店；線下將僅保留屈臣氏專櫃，其餘銷售渠道均轉移到網上。

而Maybelline紐約官方團隊最新回應稱，為順應市場和消費者需求的變化，自2020年起，Maybelline紐約逐步對傳統線下渠道進行戰略轉型，以實現網上及實體交融互動的體驗店，從而給消費者帶來多元美的購物體驗，未來將持續不斷打造更強大的優質單品。

Maybelline將關閉中國線下門店。（界面新聞）

已有105年的Maybelline於1995年登陸中國市場，次年即被歐萊雅（L'Oréal）收購。由於當時中國彩妝品牌較少，而Maybelline定位為大眾化妝品後，成為不少人的啟蒙化妝品牌，Maybelline也由此成為當時國內最暢銷的彩妝品牌。

根據美國WRI調查公司2011年一份報告顯示，Maybelline當年在華市場份額達到15.71%，品牌用戶忠誠高達75.31%。此外百貨專櫃銷量為美寶蓮貢獻了60%以上的在華整體銷售額。然而2018年5月，Maybelline被曝陸續撤離超市大賣場渠道，2020年起更撤櫃中國百貨，對此Maybelline中國表示，是基於滿足消費者需求。

值得一提的是，即使轉戰網上，競爭依舊激烈。如在2017年「雙十一」彩妝銷售榜單，魅可（MAC）、Maybelline還能佔據榜單前兩位，可到了2020年已跌出前十。今年「618」期間的京東香水彩妝類目成交額榜單中，Maybelline成交額排在20名以後。