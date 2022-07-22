IKEA內地門店接連結業　均捱不過3年　神話已破滅？

繼宜家（IKEA）貴陽線下門店閉店後，開業僅2年的上海楊浦店也在7月永久關閉！



宜家貴陽門店於2019年10月開始營業，到2022年4月1日，總營業時間不到3年。而上海楊浦店就更加誇張了，它在2020年3月開業，重裝升級前後因疫情閉店，這家商場實際「做生意」的時間相當短。

宜家楊浦店，是「國內首家開進購物中心的宜家門店」，宜家的面積僅是常規門店的1/3，也是中國第一家小型宜家門店。雖然很多網友遺憾，也只能說是它生不逢時，遺憾離場。

但宜家的經典作品，卻不會因為一家門店而消失……讓我們來一起盤點，那些年，宜家曾經不斷復刻，又從未過時的設計經典。

原來這些人氣商品背後大有來頭 一個圖輯看清IKEA宜家家居的經典之作（點擊放大閱讀）▼▼▼

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IKEA宜家家居60年前的設計，翻出來還能用！

「經典之所以是經典，是因為它出人意料，它們都是當時那個年代的創新之作。」2014年，宜家翻出了60年前的設計圖，推出了一批經典設計復刻。其中包括 26 種不同的椅子、沙發、地毯、燈飾以及餐具，並且名為「Årgång」系列。 （Årgång 在瑞典語中有「年代」的意思）這些生產於60年前的產品樣式並不過時，並且有著極為實惠的價格。

隨著2014年《唐頓莊園》《廣告狂人》等劇的持續風靡，全世界都掀起了一股復古熱情。也正是藉著這個風頭，宜家上市了一批經典設計作品，立刻受到了大眾的歡迎。Retro Design（復古設計）成為接下來幾年裡宜家的重頭戲。

首先，STRANDMON扶手椅誕生於1951年，可以說是宜家創始人Ingvar Kamprad最愛的椅子之一。雖然照片裡的他並沒有坐這張椅子，但是沒有關係。宜家最近70年的經營歷程中，它長盛不衰，有著「靠背椅之王」的稱號。與國內大多數選擇黑白灰不同，這款椅子在海外賣的最好的，還數黃色款。在簡約而略顯單調的環境中，黃色成為了點綴於其中的一點亮色。為無數家庭帶來了活潑而富有生機的活力與優雅。

【同場加映】網友稱台IKEA宜家家居買枱中伏 同showroom嗰張完全唔同係正常？（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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小樹葉外形的咖啡邊幾隻有三條腿，名為LÖVBACKEN。它像徵著宜家的一個時代的開幕。它由宜家的第四位員工——知名設計師Gillis Lundgren進行設計。賣的火的同時也開啟了宜家的包裝革命。1956年，宜家家具首次採用平板式包裝設計，大幅削減了運輸成本。同時也降低了家具售價，可謂雙贏。這個設計經過不斷改良，沿用至今。

造型利落的EKENÄSET扶手椅是另一款丹麥經典設計風格的代表。如果你想要增添一些復古現代感，它無疑是最好的選擇。在宜家，它價格親民，而如果是在中古店裡。你可能需要付出2-4倍的價格來獲得它。它適用於各種風格的家庭設計。不論是包豪斯，或者田園，或者美式，亦或是工業。你很容易通過它來駕馭和中和家中某一種過於尖銳的氛圍。而它自身，則是一件中世紀現代風（Mid Century）設計作品。

下面這把經典椅子得好好說說！你是露營愛好者嗎？那甚至在野外你也能發現它的「簡裝版本」。決定它「與眾不同」的，不僅是設計線條。同樣還有材質的自由。當它採用牛皮、布藝、塑料等不同材質時，可以變幻出各種屬性：高雅、休閒、便捷……你彷彿會有一種感覺——它是萬能的。這把椅子是三個阿根廷建築師在1930年設計，因此經常有人開玩笑說「三人成蝶」。但設計界的人大概覺得「蝴蝶」太俗。他們習慣用廠商當年拿設計師的名字縮寫來命名：「The BKF Chair」。1959年，宜家借鑒了他們的創意，把這款椅子定位為「青春」和「樂趣」。在今天，你覺得它是否是一個經典？

IKEA宜家家居雜貨集合

名為MATSEDEL的餐具系列，誕生半個多世紀的高齡，並沒有讓它們看起來過時。朝內的尖端設計，讓人的視線下意識的注意在盤中的食物上。視覺引導與顏色搭配，做的極好。

吊燈GARDSKAR/SILA，設計簡潔，色彩鮮豔，極具風格。具有經典的Scandinavian Design（斯堪的納維亞設計）元素。它讓當時的家庭欣喜不已，一直延續到今天，依然有很多狂熱粉絲。燈的設計原型在日後被各個品牌借鑒，創造出了不少更具現代設計美感的新產品。雖然這個「年代」系列都是限量產品，但用宜家的話來說，「我們的設計生生不息」。它們仍然有可能會隨著時尚潮流的輪迴再次生產。

‍IKEA輪迴與黃金年代

為慶祝IKEA創立的75週年，以「Celebrations（慶祝）」為名的GRATULERA系列，光榮回歸！這個系列復刻了宜家從1950-1960年、1970-1980年、1990-2000年中的經典作品。

STRANDMON扶手椅和伊格塞特扶手椅都以新的顏色回歸。給了大眾更多選擇。回顧70、80年代，映入眼簾的是多種色彩、風格大膽的趣味設計。這一系列是向孟菲斯主義的致敬，紅、黃、藍三種顏色的大量運用。這讓回歸的70、80年代產品十分具有視覺衝擊力。KLIPPAN克利帕沙發，設計造型出眾，價格也超級可愛。結實耐用與前衛質感讓很多摩登家庭為之傾倒。此款沙發的初衷是專為兒童設計，滿足熊孩子在沙發上蹦跳的天性設計。因此要做的結實一些。每一季宜家都會為它設計新外衣，在致敬孟菲斯風格的70-80s系列中，它穿上了高明度超飽和的紅、黃、藍三色。同時期的穆塞布拉靠墊套，十分具有設計感，該設計旨在向80年代風行一時的孟菲斯集團致敬。

1983年，設計師Niels Gammelgaard為了挑戰扶手椅的概念，不用任何填料與布料，設計出了這款網狀的RÅANE羅阿尼扶手椅。搭配顏色鮮豔的孟菲斯風格，是審美高手沒錯了！與前兩個時代相比，90年代的家居顏色線條都乾淨許多，還融入了金屬材質，湧現出現代摩登風格。對此，創意總監Gustavsson說：「在90年代，我們追求一種更加自然的美感表達方式。我認為Thomas Sandell的雕塑家具就相當具有標誌性。一端有輪子、另一端有椅腳的小長凳在當時便十分流行。」75週年慶復刻的Thomas Sandell的桌子，一端有輪子、另一端有椅腳的小長凳在90年代十分流行。

是經典，是回顧，是展望

在宜家，很多看起來平平無奇的小東西，年齡可能比你還大。而且，在崇尚復古的今天， 這些老物件價格已經是我等仰望的程度。像是1970年代的這款沙發椅，2019年在拍賣行以3萬人民幣的價格成交。2年後的今天，在二手家具店裡，售價人民幣6萬起跳。如果你還擁有宜家這些經典復刻，我建議，好好使用個幾十年，以後就是中古級別的經典家具！不說了，這周先去宜家轉一圈！

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