石家莊市一區擬禁3年內養狗防黑熱病　擅養將捕殺　官方：已暫停

河北石家莊市井陘礦區政府日前發布文件，要求市民3年內不得養狗，理由是預防黑熱病，並提到要捕殺全域、鄉、村流浪狗。事件引起熱議，有民眾建議預防黑熱病不要一刀切，官方周三（27日）則回應指，文件屬實，但還在研判階段。周四（28日），最新消息指文件目前已暫停。



上述文件《關於印發〈井陘礦區黑熱病防控工作方案〉的通知》於6月28日發布，寫到要全面捕殺流浪犬，加強常態化巡查，並在附件中表明當局決定在全區範圍開展「禁養犬三年」攻堅行動，在2022年8月1日至2025年7月31日，井陘礦區行政區域均列為禁養區，違反規定擅自飼養的犬隻，一經發現，予以捕殺。

而政策的理由是要預防和控制黑熱病的發生和流行，為此，有主人的狗需要做檢測，「陰性的要求自行處理，不處理的上門捕殺，陽性的狗直接捕殺」。

文件在附件中表明當局決定在全區範圍開展「禁養犬三年」攻堅行動。（上游新聞）

事件引起熱議，有網民表示，不能選擇一刀切又殘忍的處理方式，希望發預防藥，有病的隔離治病，不要隨便捕殺家養狗和流浪狗。也有當地網民留言，指目前還沒看到採取措施。

市長熱線工作人員回應網民查詢時表示，歷史上，石家莊市曾是黑熱病流行地區，自2019年以來出現感染病例，尤其今年3月，井陘礦區也發現1宗感染病例，臨近周邊多地也有發現，呈散發擴大態勢，防控形勢異常嚴峻。

周三下午，井陘礦區政府工作人員表示，他們按照省市要求出的政策，「上面要求我們這麼做」。但他強調，目前他們正處於研判階段，「文件確實是發了，但是目前不還沒有這個情況嗎？」

至周四，井陘礦區衛健局工作人員表示，文件目前已暫停實行，後續如何尚未通知。在政策執行上，此前僅捕殺了化驗結果呈陽性的狗隻，有關禁養或捕殺家養犬的方案一直未具體落實。井陘礦區疾控中心一位工作人員則表示，之前確實是有一些針對狗進行檢查和管理的通知，但是沒有執行，現在已經全部暫停了，具體怎麼做根據不同社區的安排。他又稱，現在人和狗都不再需要做檢測。