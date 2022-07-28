石家莊市一區擬禁3年內養狗防黑熱病　擅養將捕殺　官方：已暫停

撰文：陳進安
出版：更新：

河北石家莊市井陘礦區政府日前發布文件，要求市民3年內不得養狗，理由是預防黑熱病，並提到要捕殺全域、鄉、村流浪狗。事件引起熱議，有民眾建議預防黑熱病不要一刀切，官方周三（27日）則回應指，文件屬實，但還在研判階段。周四（28日），最新消息指文件目前已暫停。

上述文件《關於印發〈井陘礦區黑熱病防控工作方案〉的通知》於6月28日發布，寫到要全面捕殺流浪犬，加強常態化巡查，並在附件中表明當局決定在全區範圍開展「禁養犬三年」攻堅行動，在2022年8月1日至2025年7月31日，井陘礦區行政區域均列為禁養區，違反規定擅自飼養的犬隻，一經發現，予以捕殺。

而政策的理由是要預防和控制黑熱病的發生和流行，為此，有主人的狗需要做檢測，「陰性的要求自行處理，不處理的上門捕殺，陽性的狗直接捕殺」。

文件在附件中表明當局決定在全區範圍開展「禁養犬三年」攻堅行動。（上游新聞）

事件引起熱議，有網民表示，不能選擇一刀切又殘忍的處理方式，希望發預防藥，有病的隔離治病，不要隨便捕殺家養狗和流浪狗。也有當地網民留言，指目前還沒看到採取措施。

市長熱線工作人員回應網民查詢時表示，歷史上，石家莊市曾是黑熱病流行地區，自2019年以來出現感染病例，尤其今年3月，井陘礦區也發現1宗感染病例，臨近周邊多地也有發現，呈散發擴大態勢，防控形勢異常嚴峻。

周三下午，井陘礦區政府工作人員表示，他們按照省市要求出的政策，「上面要求我們這麼做」。但他強調，目前他們正處於研判階段，「文件確實是發了，但是目前不還沒有這個情況嗎？」

至周四，井陘礦區衛健局工作人員表示，文件目前已暫停實行，後續如何尚未通知。在政策執行上，此前僅捕殺了化驗結果呈陽性的狗隻，有關禁養或捕殺家養犬的方案一直未具體落實。井陘礦區疾控中心一位工作人員則表示，之前確實是有一些針對狗進行檢查和管理的通知，但是沒有執行，現在已經全部暫停了，具體怎麼做根據不同社區的安排。他又稱，現在人和狗都不再需要做檢測。

河南公務員特權養狗傷人　7名涉事幹部被處分官方召開整頓大會河南公務員特權養狗咬傷老婦卸膊惹民怨　中紀委：不能止於道歉深圳要求市民為犬隻植入電子晶片　否則視為無證養狗
河北
流浪貓狗
寵物
你可能感興趣