Kotex有份？內地Sofy衛生巾現蟲屍　女網民怒：曾發現兩隻活的！

內地的蘇菲（Sofy）衛生巾被曝發現蟲子屍體，事件今日（28日）登上微博熱搜榜首，引爆女性網民怒火，紛紛斥商家「不尊重女性健康」。有女網民更爆料，曾在蘇菲衛生巾發現兩隻「活蟲」。

而這也是今年4月內地爆出Kotex（高潔絲）和國產品牌七度空間的衛生巾有污染物後，再爆驚人「M巾」事件。去年「七度空間」還曾被發現針頭，一度引發關注。



7月26日，湖南永州一名女子稱自己購買「蘇菲」衛生巾使用僅剩3包後，發現其中一包裏有蟲子的乾屍。對此，蘇菲官方回應，如果商品有異物並沒有使用過，會回收到工廠確認是何問題造成，如質素有問題會為客戶作相應退換或補償。

內地「蘇菲」衛生巾上發現蟲子。（搜狐視頻）

《新浪財經》報道指，近一年來，各大品牌衛生巾頻頻「翻車」：

1. 今（2022）年4月，Kotex高潔絲衛生巾被曝有黃色污染物

2. 今年3月，潔婷衛生巾疑似現蟲卵

3. 今年2月，七度空間衛生巾被曝有蟲卵

早前國產「七度空間」衛生巾不僅爆出蟲卵，還被發現產品有針頭，嚇壞消費者。（微博影片截圖）

4. 去（2021）年12月，Kotex高潔絲衛生巾被曝有蟲卵

5. 去年6月，七度空間衛生巾發現針頭

《香港01》查詢網上商城商品資料發現，Sofy在本港出售的產品主要產自日本，內地所售產品則主要來自當地的合資產線。至於Kotex高潔絲在本港所售產品，來源則包括韓國、台灣、中國、馬來西亞等地。《香港01》已去信Kotex香港公司，查詢早前涉事產品是否在港出售，目前仍在等待答覆。

不少女性網民對衛生巾現蟲屍表達震驚：

「救命 舍友之前從蘇菲裏開出過兩隻活的」

「只要是死的，我還是能接受的，如果是活的我就徹底不能自我安慰了」

「用之前我都要仔細檢查衛生巾，下輩子我做個男的吧」

「Whisper護舒寶等牌子也發生過」

「求求品牌方做個人吧 這些可都是女性生活必需品啊 衛生監督局都不管一管的」

「回歸自然吧，我們自己在家製作吧，好歹安全啊 ​」

「這是逼我用棉條嗎」

