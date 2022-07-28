Kotex有份？內地Sofy衛生巾現蟲屍 女網民怒：曾發現兩隻活的！
內地的蘇菲（Sofy）衛生巾被曝發現蟲子屍體，事件今日（28日）登上微博熱搜榜首，引爆女性網民怒火，紛紛斥商家「不尊重女性健康」。有女網民更爆料，曾在蘇菲衛生巾發現兩隻「活蟲」。
而這也是今年4月內地爆出Kotex（高潔絲）和國產品牌七度空間的衛生巾有污染物後，再爆驚人「M巾」事件。去年「七度空間」還曾被發現針頭，一度引發關注。
7月26日，湖南永州一名女子稱自己購買「蘇菲」衛生巾使用僅剩3包後，發現其中一包裏有蟲子的乾屍。對此，蘇菲官方回應，如果商品有異物並沒有使用過，會回收到工廠確認是何問題造成，如質素有問題會為客戶作相應退換或補償。
《新浪財經》報道指，近一年來，各大品牌衛生巾頻頻「翻車」：
1. 今（2022）年4月，Kotex高潔絲衛生巾被曝有黃色污染物
2. 今年3月，潔婷衛生巾疑似現蟲卵
3. 今年2月，七度空間衛生巾被曝有蟲卵
4. 去（2021）年12月，Kotex高潔絲衛生巾被曝有蟲卵
5. 去年6月，七度空間衛生巾發現針頭
《香港01》查詢網上商城商品資料發現，Sofy在本港出售的產品主要產自日本，內地所售產品則主要來自當地的合資產線。至於Kotex高潔絲在本港所售產品，來源則包括韓國、台灣、中國、馬來西亞等地。《香港01》已去信Kotex香港公司，查詢早前涉事產品是否在港出售，目前仍在等待答覆。
不少女性網民對衛生巾現蟲屍表達震驚：
「救命 舍友之前從蘇菲裏開出過兩隻活的」
「只要是死的，我還是能接受的，如果是活的我就徹底不能自我安慰了」
「用之前我都要仔細檢查衛生巾，下輩子我做個男的吧」
「Whisper護舒寶等牌子也發生過」
「求求品牌方做個人吧 這些可都是女性生活必需品啊 衛生監督局都不管一管的」
「回歸自然吧，我們自己在家製作吧，好歹安全啊 」
「這是逼我用棉條嗎」
被爆出質素問題的衛生巾品牌有哪些？
蘇菲（Sofy）今次被爆「有蟲屍」，內地傳媒整理1年來出現蟲卵的品牌還包括Kotex高潔絲、潔婷、七度空間。亦有不少品牌出現其他質素問題。
哪些品牌在香港有售？所售產品產地為何？
蘇菲（Sofy）和Kotex高潔絲為本港市面常見的兩個品牌，其中蘇菲在本港所售產品主要產自日本，高潔絲所售產品則產自韓國、台灣、中國、馬來西亞等地。