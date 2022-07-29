90後券商交易員被老婆「出賣」曬月入超8萬　被指炫薪現已停職

今年以來，內地多間券商口頭上或明文公布相關規則以防炫富，然而周四（28日）晚間，一則90後券商交易員月入超8萬（人民幣．下同）的相關截圖在社交平台瘋傳，更登上熱搜。值得注意的是，今次並非員工本人曬薪酬，而是其妻子所為，為此有網民諷道：「券商的遞延和限薪都是被這些好老婆貢獻的。」



相關截圖顯示，有博主在小紅書上發布其與配偶的合照，同時曬出對方收入水平，並配上由中金公司開具的的收入證明，顯示月均收入為82500元。該博主又寫道：「93年老公的收入水平，所以算婚後財產嗎？」

報道指，月入被曝光的是中金公司一名於2019年入職的交易員，也有消息稱該小紅書博主同為一名證券從業人員，可能來自華創證券。此外，流傳出來的照片還包括二人在杭州銀泰的合影，配文寫道「被我家交易員寵愛的每一天」。

事件已引起中金公司重視，涉事男主正被停職調查中。輿論場亦廣泛關注，認為上述博主是「實力坑夫」，相關話題周五（29日）更登上新浪微博熱搜榜，截至下午4時多，「中金回應90後交易員月入超8萬」的話題高居熱搜榜第5位，閱讀量達5495.5萬。

有網民提醒，券商禁止對外透露工資水平，亦有網民調侃，稱以後相親時要順便問一下對方有沒有用過小紅書，重點看看都發些什麼內容，「跟虛榮愛顯擺的女人在一起，就是給自己埋雷」。

其他網民點睇：

能進去也是人中龍鳳了，怎麼找對像這種眼光

發財不讓人知道，那還發什麼財？

這事一出，各個體系的限薪、銀行收入證明等等都要很嚴格了

憑一己之力推動整個行業的監督和限薪節奏，可以可以

收入正常就好，炫富也不是問題。只是，大a熊了這麼久，證券公司還能拿到這麼高的薪水，真的不好理解



報道指，在共同富裕的主旋律下，券商員工曬薪酬越發成為行業大忌。有券商合規人士表示，雖然業內目前並未出台明文規定，對券商家人或配偶曬薪酬做出要求，但對於券商員工本人，今年來確實已有多間券商口頭上或明文公布相關規則防止炫富。

例如，今年1月，一份來自某券商固定收益融資部的「行為準則」明確，對奢侈品使用、言談舉止、對外宣傳、生活作風四方面進行行為規範，要求包括工作環境下不允許開豪華車（100萬以上）、戴高檔手錶（15萬以上）、使用高檔包（5萬以上）等，以避免炫富、高調等行為給公司甚至整個行業帶來負面影響。