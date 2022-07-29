有片｜洛陽暴雨成災　「玩命女俠」穿白襪走5厘米寬欄桿驚呆路人

河南洛陽昨（27）日出現暴雨，短時間內全市陷入一片積水當中，水深一度觸及成人腰間，地下隧道也變成河道，部分在地下1樓的超市和商家淹水嚴重緊急停業。就在此時，有民眾拍下一名穿著長裙白襪的女子，平衡感極佳的走在約5厘米寬道路汽車分隔護欄上，下方則是宛如河流的積水，讓人捏出一把冷汗。



根據民眾拍下的影片顯示，這名長髮女子右手提著一片黑色物體，左手扶著靠在腰間斜背的皮包，從鏡頭的右方踩著車道護欄往左方移動，道路的積水淹到汽車車輪附近，跌落下去仍會有生命危險。

過程中，女子僅憑著優越的平衡感，在5厘米寬的護欄上緩步前進，驚呆一旁的路人（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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網友看到後紛紛表示，「這女俠功夫了得」；「估計是練平衡木的」；「應該是學舞蹈的，身材和步伐都挺明顯的」；「知道少林寺為啥非得要建在河南了嗎」；「非專業人士不要模仿，掉下去就是另一條新聞了」。

據了解，洛陽27日發出暴雨紅色警報，瀍河區、老城區、洛龍區降雨量將達100毫米以上且降雨可能持續。暴雨出現後迅速形成大範圍淹水的情況，當地有社區門口積水，水勢像瀑布般順著樓梯往下流，湧進地下一樓的一間超市；市區內多處隧道也積水嚴重，路面積水最深處觸及成人腰間，公共交通一度受阻。

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