佩洛西擬訪台｜央視電影再緊跟時事？　播《神勇投彈手》被讚貼切

消息指，美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi，又譯作波洛西或裴洛西）將於今晚（2日）率團訪問台灣。

一向被認為播放內容「緊跟國際時事」的央視電影頻道CCTV-6，今日節目單中出現電影《神勇投彈手》，不少網民都認為「內容貼切」。



有傳佩洛西將於今晚率團訪問台灣。(AP)

據CCTV-6節目單顯示，今日18時18分播映電影《神勇投彈手》，隨後的20時14分還將播放電影《神勇投彈手2》。該片講述了抗日戰爭中打鐵匠陳傻子，通過戰場的生死磨煉，成為抗日英雄的故事。

而昨日（1日）播出的列表中，則包括「紀念中國人民志願軍抗美援朝出國作戰70周年」的電影《金剛川》，以及以抗日戰爭為背景的電影《百團大戰》等。

在盛傳佩洛西或將訪台之際，CCTV-6選擇一系列戰爭題材的電影進行播映，引發網民熱議：

「六公主一直都是根據當局來播放的」。



「不愧是六公主」。



「一如既往地優秀」。



「我昨天晚上還看了只是沒想那麼多」。



「我覺得自從大家發現這個秘密後，六公主更放肆了」。



5月23日，日本首相岸田文雄於赤坂離宮與拜登會晤，當日CCTV-6播放戰爭電影《珍珠港》。（Evan Vucci／美聯社）

據早前報道，CCTV-6因多次在關鍵時間節點，通過電影內容表達對時事的態度，而被認為有自己獨特的脾氣，又因其多個官方社交帳號的性別設定為女性，還被網民戲稱為傲嬌的「六公主」。

此前，CCTV-6曾在阿富汗武裝組織塔利班（Taliban）攻下首都喀布爾重新掌權，大量美軍從阿富汗撤退，美軍軍犬亦排隊等飛機準備隨官員一同從喀布爾機場離開當日，播放了美國電影《一條狗的回家路》；以及今年5月23日，美國總統拜登訪問日本當日播放戰爭電影《珍珠港》。